Piotr Kraśko dostał nowy program! Dziennikarz poprowadzi w TVN nowe reality-show „Wracajcie, skąd przyszliście”. Wraz z jego uczestnikami ruszy w podróż szlakiem, jakim zwykle uchodźcy przedostają się do Europy. Czy to oznacza, że nie będziemy go już oglądać w Dzień Dobry TVN?



Piotr Kraśko poprowadzi nowy show TVN

Program z Kraśki ma pojawić się na antenie w jesiennej ramówce TVN. Prawdopodobnie w drugiej połowie sezonu. Jaka będzie formuła show "Wracajcie, skąd przyszliście"?

W programie wystąpi sześciu uczestników, mających bardzo odmienne poglądy na migrację i kryzys migracyjny w Europie. Razem z dziennikarzem TVN24 BiS Piotrem Kraśką wyruszają oni szlakiem, który każdego dnia pokonują uchodźcy - informuje portal wirtualnemedia.pl.

Jak czytamy, Kraśko z uczestnikami uda się na Bliski Wschód - przez Niemcy, Austrię, Węgry i Serbię dotrą do Grecji, a dalej aż do Kurdystanu.

Przez prawie miesiąc będą żyli jak uchodźcy i poznają historie uchodźców - pisze portal.

Tak jak prawdziwi uchodźcu, uczestnicy „Wracajcie, skąd przyszliście” będą mieli ograniczone możliwości - zostaną pozbawieni portfeli, telefonów, czy paszportów. Będzie ich można zobaczyć w obozach dla uchodźców czy na łodzi z przemytnikami ludzi. Czy to zmieni ich sposób patrzenia na uchodźców? Zobaczymy już jesienią. Jak informuje portal, program ma mieć 4 odcinki.

Jest to ogromny kredyt zaufania ze strony stacji. Nie od dziś wiadomo, że osoby z krótkim stażem w TVN nie mają często szansy na otrzymanie swojego własnego programu. W tym przypadku nie ma się jednak czemu dziwić. Odkąd dziennikarz dołączył do programu, razem z Kingą Rusin stali się jedną z ulubionych par prowadzących!

Czy to oznacza zmianę w 'Dzień Dobry TVN"? Z dzisiejszej prezentacji ramówki wynika, że nie. Piotr Kraśko wyszedł bowiem na scenę wraz z pozostałymi prowadzącymi poranny program.

Z Kingą Rusin tworzą idealny duet!

