Życie Kingi Rusin rządzi się rytmem godnym szwajcarskiego zegarka: nowy dzień, nowy spacer z Czarkiem, nowa torebka. Od paru dni piszemy dla was o nowych stylizacjach dziennikarki, która na każdej przechadzce ze swoim słynnym szpicem miniaturą ma na sobie stylizację niczym z paryskiego wybiegu.

Ale to torebki dziennikarki kradną show. W poniedziałek była to beżowa Emmanuelle marki Saint Laurent z cielęcego zamszu (6939 zł). We wtorek Rusin spacerowała z Czarkiem z bardzo rzadką shopperką z białej skóry, Boogie od Céline (3425 zł).

Ceny jak z kosmosu? Być może, ale poczekajcie tylko aż zobczycie jej dzisiejszą (znów nową) torebkę. Zapraszamy do naszej galerii.