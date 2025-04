Czy Doda zgodzi się kiedyś wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"? To pytanie już od dawna zadają sobie wszyscy fani programu. Wszyscy chcieliby zobaczyć, jak jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej radzi sobie na parkiecie tanecznego show Polsatu, a czy Agnieszka Kaczorowska widziałaby Dodę w "Tańcu z Gwiazdami"? Padł szczery komentarz.

Doda już wiele razy pojawiała się w "Tańcu z Gwiazdami", jednak zawsze jako gwiazda muzyczna lub gość specjalny. Już wiele razy pojawiały się pytania, czy artystka pójdzie o krok dalej i zgodzi się wziąć udział w tanecznym show Polsatu. Jakiś czas temu, w rozmowie z nami Doda postawiła sprawę jasno ws. "Tańca z Gwiazdami", ale to i tak nie zakończyło spekulacji na temat udziału artystki w "Tańcu z Gwiazdami". Ostatnio Doda pojawiła się w show Polsatu i ucięła sobie krótką pogawędkę z Agnieszką Kaczorowską. Zapytaliśmy później tancerkę, czy widziałaby piosenkarkę na parkiecie. Padła konkretna odpowiedź!

No tak, mega by była. I to by było show, to by było show! Ale wiesz, to musi być jej decyzja. Ona musi być na to gotowa, ona musi tego chcieć. To jest programu, który jest bardzo intensywnypod każdym względem, trzeba mieć ciało przygotowane i przede wszystkim w głowie mieć taką decyzję ''chcę to zrobić, chcę tej przygody, piszę się na to''.

skomentowała Agnieszka Kaczorowska.