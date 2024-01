Blanka z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem. Była uczestniczka randkowego programu Telewizyjnej Jedynki od jakiegoś czasu nie ukrywa, że jest w nowym związku, a teraz pokazała zdjęcie z randki z ukochanym. Była kandydatka Artura podczas relacji na InstaStories opublikowała kadr z partnerem. Tak ją rozpieszcza!

Reklama

Blanka z "Rolnik szuka żony" z partnerem na randce

Blanka była jedną z kandydatek Artura z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Niestety, rolnik dość szybko poinformował, że nic nie poczuł do pięknej blondynki i odesłał ją do domu. I chociaż kandydatka Artura była w programie bardzo krótko to widzowie ją pokochali. Dziś internauci mogą śledzić dalsze losy Blanki za pośrednictwem Instagrama i to właśnie na portalu społecznościowym jakiś czas temu pochwaliła się swoim szczęściem. Okazało się wówczas, że była uczestniczka hitu TVP jest zakochana. Ostatnio Blanka z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak rozpieszcza ją ukochany, a teraz w sieci pojawiło się zdjęcie z ich randki!

Zobacz także: Fani pytają Klaudię z "Rolnika" o Valentyna, w końcu odpowiedziała

Instagram @blanka.swiercz

Blanka z "Rolnik szuka żony" miniony weekend spędziła ze swoim partnerem. Piękna blondynka podczas relacji na InstaStories pokazała wyjątkowy kadr z randki z ukochanym, który zabrał ją na romantyczne wyjście tylko we dwoje. Blanka do tej pory nie ujawniła wizerunku partnera i niestety na najnowszym zdjęciu również nie pokazała jego twarzy. Myślicie, że wkrótce przestanie go ukrywać?

Zobacz także: Marta Paszkin z "Rolnika" zaskoczyła wpisem: "Saniami na porodówkę"

Zobacz także

Instagram @blanka.swiercz

Reklama

Przypominamy, że jakiś czas temu wszyscy zastanawiali się kim jest tajemniczy mężczyzna ze zdjęć. Pojawiły się wówczas pytania, czy Blanka i Artur z "Rolnik szuka żony" są parą- była uczestniczka stanowczo zaprzeczyła i wbiła szpilę rolnikowi.

Instagram @blanka.swiercz