Początki Waldemara w "Rolnik szuka żony" nie należały do najprzyjemniejszych i wtedy jeszcze chyba nikt nie przypuszczał, że stanie się on najpopularniejszym uczestnikiem. Dziś media się o nim rozpisują, a grono obserwatorów na jego Instagramie stale rośnie. On sam chętnie udziela wywiadów, a w rozmowie z nami wyjawił, jaki z Dorotą mają plan!

Chociaż od finału programu "Rolnik szuka żony" minęło już trochę czasu, temat Waldemara i Doroty wciąż króluje na tapecie. Nie da się ukryć, że w trakcie trwania show, wokół mężczyzny panował niemały szum, a decyzja, jaką ostatecznie podjął względem Ewy, wywołała jeszcze większe zamieszanie. Od tamtej pory on i Dorota tworzą szczęśliwy związek, a drobnymi urywkami ze wspólnie spędzonych chwil oboje chętnie dzielą się na Instagramie.

Ostatnio gościliśmy na gospodarstwie Waldemara, a podczas rozmowy nie brakowało tematu jego ukochanej, którą zdaje się, traktuje bardzo poważnie. Zapytaliśmy więc go, czy mają w planach razem zamieszkać, a wtedy on ogłosił stanowczo, że decyzja w tej sprawie już zapadła!