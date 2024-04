Kevin Mglej nieoczekiwanie pojawił się na Instagramie. Okazało się, że specjalnie przyjechał na trening Roksany Węgiel i Michała Kassina i stamtąd postanowił podzielić się czymś ważnym z fanami. O co tam chodzi?

Kevin Mglej wydał ważny komunikat. Chodzi o "Taniec z Gwiazdami" i Roksanę Węgiel

Roksana Węgiel rozkwita w programie "Taniec z Gwiazdami", o czym świadczą głosy jury, którzy uważają ją za odkrycie tego sezonu. Teraz Roxie, jak również inni uczestnicy show, ma niesamowity przywilej i może zaprosić do kolejnego odcinka bliską jej osobę, z którą zatańczy na największym parkiecie tanecznym w tym kraju. Wybór oczywiście padł na jej męża (?) Kevina! I choć mężczyzna jakiś czas temu postanowił odciąć się od mediów społecznościowych, to dla swojej ukochanej zrobił wyjątek i powiadomił wszystkich, że to właśnie on zatańczy u boku Roxie w 8. już odcinku "Tańca z Gwiazdami". Jego komunikat zaskoczył wszystkich:

Jesteśmy podczas pierwszego treningu, znaczy ja jestem podczas pierwszego treningu, oni są podczas setnego treningu Tańca z Gwiazdami i to jest trudne...Głosujcie na parę numer 5, bo ja nie wytańczę tego... - przyznał wprost Kevin.

Fani na pewno będą ciekawi, jaki taniec zaprezentują zakochani. Może być to romantyczna rumba, ponieważ jest to taniec o miłości. Przypominamy, że Kevin Mglej i Roksana Węgiel wciąż nie potwierdzili plotek o ich rzekomym ślubie, ale internauci na pewno liczą, że zrobią to zaraz po swoim wspólnym tańcu. To zapewne rozwiałoby pewne wątpliwości i pozwoliło na oficjalne przedstawianie piosenkarki, jako Roksanę Węgiel-Mglej.

Będziecie oglądać nadchodzący, ćwierćfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym zobaczymy też ukochanego Roxie Węgiel?

