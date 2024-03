Piotr Kowalczyk to nowy uczestnik "Love Island". Czy podbije serca dziewczyn? Co wiadomo o nowym mieszkańcu "Wyspy miłości"? Fani byli pewni, że już go skądś kojarzą, jednak czy ich podejrzenia mają sens? Jedno jest pewne - rozpoznawalność Piotrowi nie jest obca, jak się dowiadujemy:

Kim jest Piotr Kowalczyk z "Love Island 9"

Fani byli zniesmaczeni po ostatnich odcinkach "Love Island". Nie wszystkim przypadło do gustu, jak w nowym sezonie zachowują się uczestnicy. Szczególnie Dan nie wzbudził sympatii wśród oglądających. Czy nowy uczestnik odczaruje odbiór widzów? Do "Love Island" właśnie dołączył Piotr Kowalczyk z miejscowości Lelis, chociaż na co dzień mieszka w Warszawie. Ma 29 lat i jest trenerem personalnym. Jak informuje produkcja:

Chciałby stworzyć poważny związek. W relacjach bywa zazdrosny i podejrzliwy. Uważa, że na zaufanie trzeba sobie zapracować. Lubi kobiece kształty. Jest wierny, uczciwy, ceni szczere rozmowy. Nie znosi kłamstwa. Nie lubi imprez. W pracy nie nawiązuje romansów.

Na temat Piotra z "Love Island" dowiadujemy się także, że

związany jest od dziecka ze sportem. Lubi spędzać czas z bliskimi. Jest osobą wierzącą. Wielokrotnie brał udział w zawodach i pokazach kulturystycznych. W swoich rodzinnych stronach jest znany, rozpoznawalny - ''bywał'' na okładkach. Na co dzień mieszka w Warszawie. Jest anonimowy, ale brakuje mu trochę szumu medialnego.Uwielbia dbać o swoją sylwetkę i w swojej pracy spełnia się idealnie pomagając ludziom zadba o zdrowie. Chce poznać miłość na dobre i na złe.

Widzowie patrząc na zdjęcia nowego z "Love Island" czyli na Piotra Kowalczyka mieli wrażenie, że już skądś go kojarzą:

Skąd ja go kojarzę?

To Wujaszek Fericze prowadzi program Kanapowcy

Wujaszek ma na imię Krzysiek i jest wydziarany cały - zdementowała plotki jedna z widzek.

Piotr Kowalczyk nie ukrywa, że marzy o znalezieniu drugiej połówki na "Love Island".

Chciałbym stworzyć fajną relację z wartościową osobą. Tutaj czas płynie zdecydowanie szybciej, jest dużo osób, z którymi mógłbym porozmawiać. - mówił podczas rozmowy z Karoliną Gilon.

Czy mu się to uda?

Love Island mat. prasowe