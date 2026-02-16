Otwarcie najnowszej, 5. edycji „Farmy” przyciągnęło przed ekrany wielu widzów. Już w pierwszym odcinku uczestnicy programu musieli zmierzyć się z niełatwymi zadaniami przygotowanymi przez produkcję. Jak się jednak okazało, czujni internauci szybko wychwycili drobną wpadkę. Czy ta edycja okaże się mniej interesująca niż poprzednie? Po premierowym odcinku opinie fanów są wyraźnie podzielone.

Pierwsza wpadka produkcji „Farmy”? Fani zareagowali

Pierwszy odcinek 5. sezonu „Farmy” dostarczył widzom wielu emocji. Nowi farmerzy musieli zmierzyć się z wyzwaniami, które wcale nie należały do komfortowych. Nie zabrakło też pierwszych zgrzytów między uczestnikami programu. W tej edycji dodatkową motywacją jest możliwość zarobku. Oprócz tytułu „Farmera Tygodnia” i szansy na wygranie 100 tysięcy złotych uczestnicy mogą zdobyć znacznie większe kwoty, jeśli sprostają kolejnym zadaniom.

W pierwszym odcinku do walki o tytuł „Farmera Tygodnia” stanęli Roland, Karolina oraz Janusz. Ostatecznie zwycięzcą został Janusz. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie „wpadka” zauważona przez czujnych widzów. Jeden z internautów napisał w komentarzu, że informacja o wygranej Janusza pojawiła się na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych aż 20 minut przed emisją tej sceny w telewizji. W sekcji komentarzy natychmiast zawrzało.

Pierwsza wpadka polsatboxgo podał ponad 20 minut temu, że Janusz wygrał pojedynek napisał jeden z widzów.

Pod komentarzem pojawił się jednak także bardziej wyrozumiały głos, usprawiedliwiający produkcję tym, że to dopiero początek programu i drobne potknięcia mogą się zdarzyć. Mimo to części widzów sytuacja wyraźnie się nie spodobała i nie kryli swojego rozczarowania.

no ale to start programu, wpadki sie zdarzają :D odpowiedział uspokajająco jeden z fanów.

Burza w sieci po pierwszym odcinku „Farmy”. Głosy fanów mocno podzielone

W mediach społecznościowych „Farmy” pojawiła się oficjalna informacja, że to właśnie Janusz został uhonorowany tytułem „Farmera Tygodnia”. Choć decyzja ta zaskoczyła wielu widzów, którzy kibicowali także Rolandowi.

Farmerem tygodnia I został Janusz. Jak poradzi sobie w tej roli? Piszcie ogłosiła produkcja.

Pod postem nie zabrakło komentarzy widzów. Jak się okazało, opinie fanów na temat pierwszego odcinka „Farmy” są mocno podzielone. Jedni chwalą nową energię programu, inni zwracają uwagę na niedociągnięcia produkcji.

Brawo Janusz, chociaż liczyłam że Roland zostanie w pierwszym tygodniu

Za szybko się skończył pierwszy odcinek 5 sezonu farmy - więcej reklam niż programu czytamy w komentarzach.

Ciekawe się zapowiada i zobaczymy jak będzie dalej pisali pozytywnie nastawieni internauci.

Pierwszy odcinek "Farmy", fot. materiały prasowe

