Już w najbliższy poniedziałek na antenie Polsatu ruszy nowe reality show pt. „Farma”. Piąta edycja programu ma znacznie różnić się od poprzednich, co zapowiedzieli już producenci. Do sieci trafiły zdjęcia domu, w którym zamieszkają uczestnicy show. Internauci nie kryli zaskoczenia warunkami panującymi we farmerskich wnętrzach. Nie jest wcale skromnie!

Rusza 5. edycja reality show "Farma"

Prowadzącymi nowej edycji reality show zostały siostry Ilona i Milena Krawczyńskie oraz Marcelina Zawadzka. Polsat zapowiedział, że 5. edycja „Farmy” będzie odmieniona. Widzowie mogą spodziewać się dłuższego sezonu - całość ma składać się aż z 59 odcinków. W trakcie programu uczestnicy będą mierzyć się z trudniejszymi zadaniami, co ma dodatkowo utrudnić zdobycie większej sumy pieniędzy. Nowością w tej edycji okaże się także możliwość zarabiania przez „farmerów”.

Nowością jest, że Farma w tej edycji zarabia. Ile? To zależy od uczestników. - powiedziała Milena Krawczyńska, a Szymon dodał: Będzie więcej zwierząt. Będą świnki, których do tej pory nie było. Będą też nowe pojedynki, nowe konkurencje ogłosili prowadzący.

Tak zamieszkają uczestnicy "Farmy"

Uczestnicy tegorocznej „Farmy” nie mogą narzekać na brak odpowiednich warunków do mieszkania. Produkcja zadbała o to, by wnętrze było przytulne, funkcjonalne, a jednocześnie utrzymane w „farmerskim” stylu. Dom prezentuje się niezwykle luksusowo, jak na takie realia. Większość ścian wykonano z drewna - podobnie jak meble i dekoracje. Nie brakuje też roślin, drewnianej kuchni, narzędziowni czy łazienki na podwórku.

Tu jest jakby luksusowo. Jak myślicie ile w tych luksusach pławić się będą nasi farmerzy? napisali producenci w opisie zdjęć.

Internauci zaskoczeni warunkami domu "Farmy"

Zdjęcia przedstawiające warunki mieszkania uczestników „Farmy” zostały opublikowane na oficjalnej stronie programu. W komentarzach szybko wybuchła jednak burza. Wielu internautów zastanawia się, czy wnętrza nie są zbyt luksusowe w porównaniu z poprzednimi edycjami. Produkcja podkreśliła w opisie zdjęć, że takie warunki mogą być komfortowe jedynie przez pewien czas, jednak widzowie i tak nie ukrywali swoich emocji.

Tamci musieli sami sobie wszystko zrobić a tu niczym hotel - czytamy w komentarzach.

Szkoda ze w takich luksusach, powinni sobie zapracować na nie. Bo zaraz będą dramy - piszą fani.

Koniecznie zobaczcie zdjęcia domu uczestników „Farmy”!

Tak zamieszkają uczestnicy Farmy, fot. mat.prasowe

