Zespół "Piękni i młodzi" będzie gościł w programie Kuby Wojewódzkiego! Showman ogłosił tę informację na swoim instagramowym profilu. "Piękni i młodzi" to prawdziwe gwiazdy muzyki disco polo. Choć Kuba Wojewódzki raczej sam nie jest fanem tego typu muzyki, to dostrzegł wielki potencjał w tej grupie. Na swoim Instagramie napisał o nich:

37 milionów na YouTube nie może się mylić.

I ma rację! "Piękni i młodzi" nie tylko świetnie radzą sobie w braży muzycznej, ale również w Internecie. Ich profil na Facebooku śledzi ponad 170 tysięcy osób. A kanał na YouTube ma miliony wyświetleń. Zespół tworzą: Daniel Wilczewski, Dawid Narożny i Magda Narożna. Trio z Łomży podbija serca Polaków swoimi piosenkami. Jednym z większych sukcesów "Pięknych i Młodych" z pewnością jest dojście do finału 7 edycji programu "Must Be The Music". Czy program z ich udziałem będzie hitem?

Zespół "Piękni i młodzi" pojawi się w programie Kuby Wojewódzkiego.

Ten odcinek będzie hitem?