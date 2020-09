Piątek bez "Hotelu Paradise 2"! Kiedy rajskie rozdanie? Wiemy!

Za nami pierwsze cztery odcinki "Hotelu Paradise". Widzowie z niecierpliwością czekają na rajskie rozdanie, podczas którego odpadnie jeden z uczestników. W przeciwieństwie do pierwszej edycji show TVN 7 nie będzie ono odbywało się w piątki (jak informowaliśmy wcześniej druga odsłona programu jest nadawana od poniedziałku do czwartku). Zatem kiedy zobaczymy rajskie rozdanie?

Kiedy "rajskie rozdanie" w Hotelu Paradise 2?

W nowej odsłonie "Hotelu Paradise" doszło do paru zmian. Program będzie miał emisję od poniedziałku do czwartku, ale będzie trwał dłużej - w przeciwieństwie do pierwszej edycji ma aż o 8 odcinków więcej (łącznie 48). Rajskie rozdanie, czyli moment, kiedy uczestnicy dobierają się w pary i jeden z nich opuszcza hotel, będzie wydarzeniem ruchomym, pokazywanym co sześć odcinków. Łatwo policzyć, że najbliższe rajskie rozdanie odbędzie się już we wtorek, 8 września.

Przypomnijmy - na razie singlem w "Hotelu Paradise" jest Bartek, który stracił Madzię, po tym jak Sonia, na "Puszcze Pandory", zadecydowała, że zwiążę się ona z Łukaszem. W czwartkowym odcinku między uczestnikami doszło do poważnej awantury, polały się łzy, nie zabrakło oskarżeń i wyzwisk. Ale Magda ostatecznie wybaczyła chłopakowi. Czy jednak wybierze go podczas rajskiego rozdania? O tym przekonamy się we wtorek, oczywiście w TVN 7!

