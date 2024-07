4 z 8

Pierwszą nauczycielką śpiewu Adam Fidusiewicza była Elżbieta Zapendowska, która przygotowywała młodzież do musicalu „Piotruś Pan”. Doszedł do wniosku, że śpiewanie własnym głosem peszy go. Znacznie lepiej czuje się, gdy może „schować się” za jakąś rolą.