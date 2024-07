Jerzy Grzechnik to młody wokalista z teatru Buffo oraz uczestnik The Voice of Poland. To ósmy uczestnik piątej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Kim jest młody wokalista?

Jerzy Grzechnik występował w "Przebojowej nocy" Janusza Józefowicza. Śpiewał też w chórze gospelowym "Sound & Grace". W 2014 roku był ćwierćfinalistą piątej edycji telewizyjnego show The Voice of Poland w drużynie Edyty Górniak. Znane jest jego wykonanie z The Voice of Poland w duecie z Sarsą piosenki „Beneath Your Beautiful”.

Jerzy Grzechnik jest nazywany polskim Davidem Beckhamem, bo często chodzi w czapkach i z lekkim zarostem. :) Z kim będzie konkurował w Twoja Twarz Brzmi Znajomo?

Pełna lista gwiazd piątej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Katarzyna Zielińska, Marcin Rogacewicz, Katarzyna Twardowska, Dariusz Kordek, Katarzyna Pakosińska, Aleksandra Szwed, Adam Fidusiewicz, Jerzy Grzechnik.

Podoba Wam się skład gwiazd piątej edycji TTBZ?

Jerzy Grzechnik z Edytą Górniak w The Voice of Poland.

Jerzy Grzechnik z Nataszą Urbańską w Teatrze Buffo.

Jerzy Grzechnik w The Voice of Poland z Sarsą i Tomkiem Kammelem.