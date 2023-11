Reklama

Informacja o tym, że Popek wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" zaskoczyła wszystkich! Kontrowersyjny raper i zawodnik MMA najprawdopodobniej zatańczy w parze z Janją Lesar. Udział Popka w tanecznym show Polsatu wzbudza ogromne emocje. O zdanie na temat występu rapera w "TzG" zapytaliśmy jego kolegę po fachu, czyli Peję. Raper niedawno sam zdecydował się na udział w programie rozrywkowym. Zobaczymy go w nowej serii "Agenta" na antenie TVN. Czy kolejnym show, w którym wystąpi Peja, będzie... "Taniec z gwiazdami"?! My już znamy odpowiedź na to pytanie!

Zobacz też: Już wiadomo, z kim zatańczy Popek w "Tańcu z gwiazdami"! To spore zaskoczenie

Posłuchajcie, co raper zdradził przed kamerą Party.pl!

Polecamy: "Najgorsza w telewizji jest..." Agnieszka Hyży szczerze o udziale Popka w "Tańcu z Gwiazdami"

Popek będzie jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd w tej edycji tanecznego show Polsatu.

East News

Reklama

Co o jego udziale w "TzG" sądzi Peja?