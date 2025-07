Paweł Ślatała, uczestnik trzeciej edycji "Love Never Lies" przeżywa trudne chwile związane ze stanem zdrowia swojego ukochanego psa. Na Instagramie opublikował poruszające zdjęcie pupila w kagańcu, leżącego w gabinecie weterynaryjnym, oraz emocjonalny wpis, w którym wyznał, jak ważną rolę ten "biały anioł" odgrywa w jego życiu. Paweł poinformował, że od kilku dni walczą o zdrowie Szeryfka pod opieką weterynarza i robią wszystko, co możliwe, by wrócił do pełni sił. Choć nie zdradził, co dokładnie dolega psu, poprosił obserwatorów o wsparcie i trzymanie kciuków.

Paweł z "Love Never Lies" walczy o zdrowie psa

Paweł Ślatała to były uczestnik trzeciego sezonu programu"Love Never Lies: Polska", w którym pojawił się ze swoją żoną Kasią, by ratować ich małżeństwo. Ostatecznie ich udział w programie zakończył się rozstaniem, a on musiał zmierzyć się z ogromną falą hejtu. Mimo wszystko uczestnik show co jakiś czas relacjonuje za pośrednictwem Instagrama, co u niego słychać. Teraz Paweł opublikował poruszający wpis, w którym poinformował, że nie wszystko układała się najlepiej. Paweł zdradził, że jego ukochany pies o imieniu Szeryfek ma problemy ze zdrowiem i jest pod opieką weterynarza.

Szeryfek... Nie jest to łatwe pisać, bo kto zna mnie dłużej ten wie, jaką ogromną rolę ten biały anioł odgrywa w moim życiu. Od kilku dni walczymy jesteśmy pod opieką weterynarza, robimy wszystko, co się da, żeby wrócił do pełni sił. Trzymajcie kciuki. Wiem, że Szeryfek ma tu wielu przyjaciół napisał Paweł.

Paweł jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników "Love Never Lies"

Paweł Ślatała był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników trzeciego sezonu programu "Love Never Lies". Wraz z żoną Kasią, z którą był w związku od 10 lat (w tym 8 lat małżeństwa), zdecydowali się na udział w programie, aby odbudować swoją relację. W trakcie programu Paweł przyznał się do licznych zdrad, w tym także do kontaktów intymnych z mężczyznami, zarówno przed, jak i po ślubie. Te wyznania wywołały ogromne poruszenie wśród widzów i uczestników programu. W rezultacie para ogłosiła rozwód, choć utrzymują przyjacielskie relacje.

Po emisji programu Paweł musiał zmierzyć się z ogromnym hejtem ze strony fanów. Mimo to, Paweł z powodzeniem prowadzi swoje konto w mediach społecznościowych. Stara się czasami nawiązywać relacje ze swoimi fanami, robiąc popularne "Pytania i odpowiedzi". Jeden z jego obserwatorów postanowił go zapytać, czy obecnie jest w związku. Uczestnik show wyznał, że wciąż jest singlem.

