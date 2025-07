Kasia Ślatała wystąpiła w 3. edycji kontrowersyjnego reality show "Love Never Lies – Polska", które testuje związek par za pomocą wykrywacza kłamstw i ekstremalnych sytuacji. Do programu zgłosiła się wraz z mężem Pawłem, z którym była związana od wielu lat. Ich relacja – z pozoru spokojna – w trakcie emisji ujawniła bolesną prawdę.

Kasia z "Love Never Lies" o dzieciństwie bez internetu i pośpiechu

W programie "Love Never Lies" mąż Kasi 0 Paweł przyznał się do licznych zdrad, w tym także do kontaktów intymnych z mężczyznami. Dla Kasi był to wstrząs – nie kryła łez, a kolejne odcinki przynosiły coraz większe napięcie. Mimo wszystko starała się zachować spokój i godność. Ostatecznie podjęła decyzję o zakończeniu małżeństwa, co widzowie przyjęli z dużym zrozumieniem i wsparciem.

Po zakończeniu programu Kasia nie szukała rozgłosu. Choć zyskała spore grono obserwatorów w mediach społecznościowych, jej publikacje są przemyślane i często niosą osobisty przekaz. Jeden z ostatnich wpisów jest wyjątkowo poruszający. Kasia pokazała zdjęcie ukazujące naturę i dodała wzruszający opis:

Ten widok przypomniał mi, jak kiedyś biegało się boso po łąkach, bez telefonu, bez pośpiechu. Tylko śmiech, słońce i wiatr we włosach. Czasem warto wrócić tam, gdzie wszystko było prostsze - napisała na InstaStories Kasia z 'Love Never Lies'.

Kasia z „Love Never Lies” udowodniła, że choć życie potrafi zaskakiwać, to w każdym momencie można znaleźć siłę, by zacząć na nowo. Dziś, po zakończeniu programu, nie boi się otwarcie mówić o swoich emocjach, które towarzyszyły jej przez ten trudny czas.

Kasia z "Love Never Lies" przeszła metamorfozę

Po zakończeniu programu Kasia wróciła do prywatności – ale i zmieniła styl życia. Zafundowała sobie odświeżenie wizerunku: nową fryzurę, makijaż permanentny brwi, lekkie powiększenie ust oraz profesjonalną stylizację. Efekt? Totalna metamorfoza, która podkreśliła jej zmienioną osobowość i dodała wyrazistości. Dziś wygląda… jak zupełnie inna osoba!

Kasia zdecydowanie stawia na wewnętrzny balans. Jej nostalgiczne wpisy w mediach społecznościowych pokazują, że szuka prostoty, powrotu do korzeni i ukojenia poza światem medialnego szumu. To świadomy krok w stronę nowego rozdziału – osobistej odbudowy i odnalezienia siebie.

