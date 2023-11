Z początku nie dawano im szans. Mówiono, że ten związek jest tylko na pokaz. W ich miłość nie wierzyli nawet koledzy i koleżanki z planu "Love Island". Monika i Paweł pożegnali się tuż przed finałem programu. Para na przekór wszystkim pokazała, że ich uczucie nie było obłudą. Celebryci tworzą dziś szczęśliwy związek, wspierając się na każdym kroku. Uczestnik nie widzi świata poza piękną blondynką. Na Instagramie wyznał właśnie, dlaczego wcześniej nie mógł znaleźć miłości. Czemu jego wcześniejsze związki nie wychodziły?

Wcześniej uwielbiał imprezować, jednak w pewnym momencie stwierdził, że ma dość takiego stylu życia i pragnie się zakochać. Paweł Tyburski zgłosił się do "Love Island", aby poznać miłą i ciepłą dziewczynę. Wpadła mu w oko Monika, której 25-letni broker finansowy też szybko zawrócił w głowie! Nie wszyscy wierzyli, że ten związek przetrwa. Jednak program jest już za nami, a para dalej jest razem i planuje wspólną przyszłość!

Paweł to prawdziwy szczęściarz, jednak wcześniej miał pod górkę z miłością. Dlaczego?

Myślę, że zawsze było mi trudniej zbudować stałą relację damsko-męską... powód ? Prosty... Zawsze byłem uważany za osobę, która dużo imprezuje i jest warszawskim „lovelasem”... Oczywiście mieli do tego prawo, bo nie ukrywam, że prowadziłem nocny, imprezowy tryb życia. Oceniali „książkę po okładce”, bo widzieli mnie w takiej roli, jako osobę, która bawi się na całego ???? grubo się mylili co do mnie - zaczął Paweł na Instagramie.