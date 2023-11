Reklama

Choć dla Pawła "Popka"Mikołajuwa przygoda z "Tańcem z Gwiazdami" dobiegła końca – muzyk razem z partnerką Janją Lesar odpadli w półfinale show, to wcale się tym nie przejmuje. Powód? Jak czytamy w "Party" liderowi grupy Gang Albanii wcale nie zależało na zwycięstwie i zdobyciu Kryształowej Kuli. Popek przyszedł do tanecznego show, by udowodnić, że zrozumiał błędy przeszłości i wyszedł na prostą. Taniec miał mu pomóc uciec od alkoholu i utrzymać formę na kolejne starcia w MMA. Ale prawdziwy sprawdzian charakteru dopiero przed nim. Latem Paweł po raz drugi zostanie ojcem. Podobno stanie też na ślubnym kobiercu. Kiedy planuje poślubić swoją partnerkę Katarzynę?

Kiedy Popek planuje ślub?

Swoją partnerkę Kasię Popek poznał 13 lat temu, na jednym z koncertów w Anglii. Choć ich związek jest burzliwy, udało im się przetrwać. Wspólnie wychowują 8-letnią córeczkę Julkę, która odwiedzała tatę na występach w "Tańcu z Gwiazdami". W jednym z odcinków Mikołajuw nie tylko pochwalił się, że niedługo Julka będzie miała braciszka, ale też, że planuje poślubić matkę swoich dzieci! Kiedy zaplanowali uroczystość?

Jak czytamy w "Party", Paweł i Kasia nie mają jeszcze ustalonej dokładnej daty ślubu ani listy gości. Wiadomo tylko, że nastąpi to po narodzinach ich drugiego dziecka. Niewykluczone, że tę ważną uroczystość zechcą połączyć z chrzcinami synka. W tym roku Popek będzie świętował też 40. urodziny. Czy zafunduje sobie podwójny prezent?

Jesteś ciekaw jak wyglądało życie Popka? Dlaczego uciekł z domu i popadł w alkoholizm? Historię życia kontrowersyjnego muzyka przeczytasz w nowym "Party".

Popek i Janja Lesar odpadli w półfinale "Tańca z Gwiazdami".

East News

Latem muzyk zostanie po raz drugi tatą. Jego 8-letnia córka Julka doczeka się braciszka.