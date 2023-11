Raper Popek za sprawą "Tańca z gwiazdami" dał się poznać widzom od nowej strony. Popek okazał się nie tylko zdolnym uczniem, który z odcinka na odcinek coraz lepiej sobie radzi, ale też czułym ojcem. Raper wraz ze swoją ukochaną Kasią, wychowuje uroczą córkę Julkę, która co piątek kibicuje tacie w "Tańcu z gwiazdami". Trzeba przyznać, że widok Popka, który na rękach trzyma uroczą, słodką dziewczynkę zdecydowanie ociepla wizerunek rapera. A co o wychowaniu Julki mówi jej tata? Co zrobi, gdy córka w przyszłości postanowili wytatuować sobie ciało, jak on? Zobaczcie nasz wywiad z raperem!

Popek z córką w TZG

Julka jest uroczą dziewczynką