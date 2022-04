"Top Model": Olga Król zapuściła włosy i powiększyła usta. Fani nie zostawili na niej suchej nitki

Olga Król z "Top Model" przeprosiła za swoje zachowanie. Początkująca modelka w ostatnią środę odpadła z programu TVN, a teraz opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym komentuje to, co powiedziała o Kacprze. Olga Król po raz pierwszy przyznała, że żałuje swojego zachowania wobec kolegi. Sprawdźcie, co dokładnie napisała Olga z "Top Model" i jak na jej oświadczenie zareagowali internauci! Olga Król z "Top Model" przeprasza za swoje zachowanie Olga Król z "Top Model" od samego początku wzbudza ogromne emocje wśród fanów programu TVN. Początkowo wszyscy współczuli modelce, która zgodziła się na radykalną metamorfozę i pozwoliła mocno ściąć swoje długie włosy. Internauci ostro krytykowali fryzjera, który radykalnie skrócił włosy Olgi, a samą uczestniczkę mocno wspierali. Niestety, w jednym z ostatnich odcinków wydarzyło się coś, przez co fani "Top Model" zmienili zdanie o Oldze i zaczęli mocno ją krytykować. Olga zszokowała swoim zachowaniem podczas sesji zdjęciowej, w której wzięła udział razem z Kacprem. Uczestniczka była wyraźnie niezadowolona, że musi z nim pozować i nie szczędziła mu okropnych komentarzy. Olga podczas panelu powiedziała słowa, które oburzyły pozostałych uczestników, a samego Kacpra doprowadziły do łez. Ja się nie czułam wcale komfortowo na tej sesji. Strasznie śmierdzi mu z buzi, albo ma jakieś inne defekty - powiedziała Olga stojąc przed jurorami. Uczestnicy powiedzieli Oldze, że ostro przesadziła, jednak sama modelka cały czas utrzymywała, że niczego nie żałuje. Sytuacja powtórzyła się w ostatnim odcinku "Top Model", w którym na początku programu pokazano, jak Olga przekonuje, że nie zamierza przeprosić Kacpra. ...