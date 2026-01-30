Paulina Gałązka, aktorka znana z filmów takich jak „Dziewczyny z Dubaju”, „To się nie dzieje” czy „Sami swoi. Początek”, została jedną z uczestniczek nadchodzącej edycji programu „Taniec z gwiazdami 2026”. Przygotowania do występów ruszyły pełną parą, a Paulina Gałązka postanowiła sięgnąć po wyjątkowe wsparcie.

Paulina Gałązka ogłasza: "Moją partnerką w 'Tańcu z gwiazdami' jest..."

29 stycznia na Instagramie Pauliny Gałązki pojawiło się nagranie, które zaskoczyło fanów show i samej aktorki.

Na filmiku, który szybko zdobył popularność, Gałązka trenuje taniec z nie byle kim, bo... z Agatą Kuleszą, zdobywczynią Kryształowej Kuli z 8. edycji programu w 2008 roku.

Moją partnerką w 'Tańcu z gwiazdami' jest Agata Kulesza. Najlepsza z najlepszych ogłosiła.

Agata Kulesza, uhonorowana przed laty za swój taneczny występ z Stefano Terrazzino, na stałe zapisała się w historii programu. Choć od jej udziału w show minęło już wiele lat, wciąż cieszy się ogromnym szacunkiem wśród widzów i uczestników. Tym razem, choć nie wraca oficjalnie do programu, pojawiła się na scenie w zupełnie nowej roli – jako mentorka Pauliny Gałązki.

Na opublikowanym przez Gałązkę wideo widać, jak aktorka prosi Kuleszę o wspólny taniec. Początkowo nieco zaskoczona i onieśmielona propozycją, Kulesza niechętnie reaguje:

Paulina, ja już nie pamiętam. Nie...

Jednak szybko zmienia zdanie i wchodzi na scenę, by zatańczyć cha-chę ze swoją koleżanką z teatru.

Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Paulina Gałązka jest jedną z gwiazd, które zostały oficjalnie ogłoszone przez Polsat, jako uczestnicy 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Kto oprócz niej, jak już wiadomo, powalczy o Kryształową Kulę? Na parkiecie zobaczymy: Mateusza Pawłowskiego, Natalię "Natsu" Karczmarczyk, Kamila Nożyńskiego, Emilię Komarnicką, Magdę Boczarską, Gamou Falla, Piotra Kędzierskiego i Małgorzatę Potocką.

Start 18. edycji "Tańca z gwiazdami" zaplanowano na 1 marca 2026 roku!

