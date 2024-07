Patricia Kazadi pojawiła się na ostatnim castingu do dziewiątej edycji programu "You Can Dance" w Warszawie. Jak gwiazda poradziła sobie z mrozem? Zaczęła tańczyć z uczestnikami! Oczywiście założyła też ciepły, długi płaszcz.

Reklama

W "You Can Dance" zaszły wielkie zmiany. Z rolą jurorki pożegnała się Kinga Rusin, która poprowadzi "Agenta". Zastąpią ją zaś Ida Nowakowska i Maciej "Gleba" Florek. Nowa edycja "You Can Dance" już wiosną w TVN! Będziecie oglądać?

Zobacz także: Ups... Patricia Kazadi wystylizowała się na lata 90. To chyba nie był najlepszy pomysł...

Zobacz także

Patricia Kazadi na castingach do You Can Dance

Patricia Kazadi kocha czerń

Reklama

Patricia Kazadi tańczyła z uczestnikami