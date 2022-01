Internauci po obejrzeniu ostatniego odcinka " Gogglebox. Przed telewizorem " są oburzeni komentarzami Jacka Szawioły na temat Sylwii Bomby . Uczestnicy komentowali m.in. występ Sylwii, Agnieszki Kotońskiej i Krzysztoła Ufnała u Kuby Wojewódzkiego. Krytyczne komentarze dotyczyły wyglądu Sylwii: Obejrzałam przed chwilą wczorajszy odcinek Goggleboxa i nieładne zachowanie Jacka Szawioły wobec Ciebie (jak byliście u Kuby), komentowanie wyglądu, w tak chamski sposób... nie fajne😑 Co wydarzyło się w ostatnim odcinku programu? Zobacz także: Uczestnicy "Gogglebox" w programie Kuby Wojewódzkiego. Po ostatnim odcinku show w sieci zawrzało! Jacek Szawioła z "Gogglebox. Przed telewizorem" krytykuje Sylwię Bombę Sylwia Bomba, Agnieszka Kotońska i Krzysztof Ufnał mają za sobą pierwszy występ w programie innym niż "Gogglebox". Troje przedstawicieli hitowego formatu z TTV zasiadło na kanapach u Kuby Wojewódzkiego. To nic dziwnego, że następnie program z uczestnikami show komentowały pozostałe gwiazdy programu. Niestety nie wszystkie opinie spodobały się internautom. Kuba Wojewódzki w programie poruszył temat różnicy wieku w związku, na co Sylwia powiedziała, że to tylko liczby i nie mają dla niej żadnego znaczenia, co Mariusz Kozak skomentował słowami: Jak się ma starszego faceta, to trzeba tak mówić. Następnie Mariusz i Jacek Szawioła skrytykowali również aktualną fryzurę Agnieszki Kotońskiej, przy okazji krytykując także wygląd Sylwii Bomby: - Kotońska źle wygląda, ma źle zrobiony doczep, za mało go ma. Bombie niech zabierze trochę. Bomba ma tyle, że trzy rosłe baby by tym obdzieliła. - I jeszcze nas! Internauci wyrazili swoje niezadowolenie także z powodu zachowania innych...