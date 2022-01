"99 gra o wszystko": Agnieszka Kotońska zdradza szczegóły kolejnej edycji. Kiedy premiera? 

Sylwia Bomba podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów i zdradziła, że za jakiś czas przeprowadzi się do nowego domu! Wszystko wskazuje na to, że gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" czeka na wykończenie nowego gniazdka w którym zamieszka razem ze swoją córeczką Antosią. Sprawdźcie, co napisała Sylwia Bomba! Sylwia Bomba zamieszka w nowym domu Kilka miesięcy temu Sylwia Bomba poinformowała swoich fanów, że przeprowadziła się do nowego apartamentu. Celebrytka pokazywała wówczas swoim fanom, jak urządziła garderobę w nowym gniazdku. Niestety, po jakimś czasie okazało się, że Sylwia Bomba rozstała się ze swoim partnerem i najprawdopodobniej z tego powodu podjęła decyzję o przeprowadzce. Teraz internauci zapytali gwiazdę programu TTV czy pokaże, jak urządziła nowe mieszkanie, ale Sylwia Bomba zaskoczyła swoim wyznaniem o... nowym domu! (...) Planujemy przenieść się do naszego babskiego domu, który zostanie ukończony latem przyszłego roku. Ostatnie miesiące z pewnością były wyjątkowo trudne dla Sylwii Bomby z "Gogglebox. Przed telewizorem". Teraz zdradziła swoim fanom, czego nauczała się w ostatnim czasie. Poczułam naprawdę to, że życie to wspaniała przygoda. Zawsze miałam się za silną kobietę, ale teraz wiem, że jestem silniejsza niż do tej pory myślałam. Zawsze wierzyłam, że nic nie dzieje się w życiu bez przyczynyale teraz odczuwam to na własnej skórze bardziej niż zwykle- odpowiedziała Sylwia Bomba. Jak widać, to jeszcze nie koniec zmian w życiu Sylwii Bomby. My już czekamy na zdjęcia z nowego domu gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem"! Zobacz także: Sylwia Bomba zdradza, jak układa sobie życie po rozstaniu: "Zaczynam nowy etap"