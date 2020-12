Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są jeszcze razem? Fani się niepokoją! 

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż są razem? Ich małżeństwo przechodzi poważny kryzys? Internauci niepokoją się o związek jednej z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie programu TVN7! O co chodzi? Spójrzcie, co zmartwiło fanów! Też to zauważyliście?

Fani martwią się o Oliwię i Łukasza

Oliwia i Łukasz wzięli udział w ostatniej, czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para poznała się dopiero w dniu ślubu, ale od samego początku byli sobą zachwyceni. Między Oliwią a Łukaszem szybko narodziło się uczucie i wielkim finale potwierdzili, że chcą być razem. Co więcej, tuż po ostatnim emisji ostatniego odcinka czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na świecie pojawił się syn Oliwii i Łukasza! Od zakończenia programu para chętnie publikowała w sieci wspólne zdjęcia i opowiadała o swoim szczęściu. Ostatnio jednak niektórzy internauci zwrócili uwagę, że Oliwia i Łukasz nagle przestali pokazywać wspólne fotki. Fani martwią się o ich związek! Pod ostatnim zdjęciem Łukasza internauci próbowali dowiedzieć się, czy wciąż jest ze swoją żoną.

- Chyba juz nie nikt o tym nie pisze ale juz ich razem nie widac🙄

- dokładnie ona dodaje fotki sama i on sam mam nadzieje ze sie nie rozstali taka z nich ładna para i maja Frania.

- Mam wielką nadzieję że jesteście razem z Oliwią.

- A gdzie @modrafrelka z synkiem?

- Kurcze są razem czy nie- zastanawiają się fani.

Łukasz do tej pory nie skomentował wpisów pod swoim zdjęciem, jednak my zwróciliśmy uwagę, że Oliwia odpowiedziała na pytanie jednej z fanek, która próbowała dowiedzieć się, co się stało z profilem Łukasza na Instagramie.

ktoś mu się włamał na konto i wszystko wyczyścił 😔 Na szczęście udało mu się to konto odzyskać. Dziękuję 💕- odpowiedziała Oliwia.

Wygląda więc na to, że Oliwia i Łukasz wciąż są razem!

Internauci martwią się o związek Oliwii i Łukasza.

Para poznała się na planie czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".