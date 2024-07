Znamy kolejną uczestniczkę show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W szóstej edycji programu pojawi się... Olga Szomańska - piosenkarka i aktorka znana m.in. z roli Marzenki w "M jak miłość". Jest to już piąta gwiazda programu obok Michała Rudasia, Joanny Moro, Radosława Pazury i Mateusza Banasiuka. Komu będziecie kibicować?

Kim jest Olga Szomańska - uczestniczka Twoja Twarz Brzmi Znajomo?

Olga Szomańska ma 34 lata. Jest znana przede wszystkim z występów w oratorium Piotra Rubika i Zbigniewa Książka, Tu Es Petrus. To ona śpiewała wielki hit "Niech mówi, że to nie jest miłość" wraz z Przemysławem Brannym. Wraz z byłym mężem, Janem Radwanem, zaśpiewała czołówkę do serialu "Pierwsza Miłość". Jest również wziętą aktorką dubbingową. Podkładała głos do postaci z takich filmów jak "Merida Waleczna" czy "Kraina Lodu". W 2011 roku nagrała pierwszą solową płytę pod tytułem "Nówka". Obecnie jest związana z Marcinem Kołaczkowskim. W 2012 roku na świat przyszło dziecko aktorki - syn Władysław.

Będziecie jej kibicować?

