Olga Kalicka żałuje, że jej partnerem w Tańcu z Gwiazdami został Rafał Maserak? Młoda aktorka jest jedną z uczestniczek 6.edycji tanecznego show Polsatu i już wkrótce będziemy mogli zobaczyć, jak radzi sobie na parkiecie.

Kalicka już od kilku tygodni ostro trenuje pod okiem Rafała Maseraka, który został jej tanecznym partnerem w programie. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" w rozmowie z nami zdradziła, że początkowo była przerażona, że to właśnie Maserak będzie jej partnerem. Czy teraz zmieniła zdanie?

Nie przeszło mi przez myśl nawet raz, że mogłabym trafić na niego - przyznała aktorka. Kiedy zdjęłam opaskę i zobaczyłam Rafała to po prostu byłam bardzo zaskoczona, ale też trochę przerażona, co potem się wyjaśniło i okazało się, że jest wręcz przeciwnie i to wszystko czego się najbardziej bałam, okazało się niesłuszne.