"Agent Gwiazdy" - za nami siódmy odcinek show! Z programem pożegnała się Olga Frycz. W programie zostało jeszcze 7 gwiazd: Jarosław Kret, Edyta Zając, Odeta Moro, Piotr Kędzierski, Marek Włodarczyk, Daria Ładocha, Alan Andersz. Zobaczcie relację z odcinka!

Agent Gwiazdy: Relacja z 7. odcinka

22:18 - wyniki! Z programem pożegnała się Olga Frycz, którą wielu widzów podejrzewało o to, że jest agentem.

22:16 - Jarosław stracił immunitet, a grupa zarobiła 5100 złotych. Nie trafił on osoby z kopertą, w której był immunitet.

22:11 - Kret musiał obronić swój immunitet. Miał za zadanie podczas gry w paintball strzelać do uczestników, którzy mieli koperty z pieniędzmi. W jednej z nich był immunitet Jarosława.

22:10 - Kinga Rusin powiedziała Kretowi prawdę o tym, że grupa nie straciła żadnych pieniędzy.

22:09 - Grupa oddaliła się od Kreta, oszukując go, że przez niego stracili 7 tysięcy złotych.

22:06 - Jarosław Kret wygrał immunitet. Gwiazdor przechodzi do kolejnego odcinka, bez testu na to, kto jest agentem.

21:56 - Kolejne zadanie odbyło się w starej garbarni. Uczestnicy zostali skuci łańcuchem. Łańcuch przepleciony został przeszkodami. Na środku, z dala od ich zasięgu, stał postument z kluczem.

Jeśli jedna osoba weźmie immunitet, zostają wszyscy - mówi Piotrek.

Pierwsza uwolniona - Olga Frycz.

21:55 - Zadanie okazało się klapą. To walizka z miastem Tokio powinna trafić do Rusin (Tokio leży dalej niż Irkuck). Grupa straciła 5 tysięcy złotych.

21:50 - Jarosław Kret spotykał się z uczestnikami na stacjach metra.

21:40 - Pierwsze zadanie rozegrało się w najstarszym metrze Ameryki Łacińskiej. Przed uczestnikami stało 8 walizek, każdy wybrał swoją. Z tymi walizkami musieli wsiąść do najbliższego metra i jechać do centrum, każdy z nich wysiadł na innej stacji. Z Kingą Rusin został Piotrek Kędzierski (ze względu na immunitet). Jego zadanie było najważniejsze - tylko on znał instrukcję zadania. Uczestnicy w walizkach mieli nazwy miast. Do Kingi ma dotrzeć walizka z miastem, które jest najdalej położone do Buenos Aires.

21:30 - czas start! Uczestnicy zarobili już 33 700 zł. Przenoszą się do stolicy Argentyny - boskiego Buenos Aires :)

Gra zaczyna się robić skomplikowana, ale fascynująca - mówił Kret.

Czy "Agentowi" uda się przeszkodzić grupie?

