Internauci wypatrzyli Olę z "Hotelu Paradise" w hitowej serii popularnego twórcy "Matura to bzdura". Uczestniczka 3. sezonu niestety nie popisała się wiedzą z zakresu fizyki, ponieważ właśnie z tej dziedziny była przepytywana. Koniecznie musicie zobaczyć to wideo. Myślicie, że chce zapomnieć o tym występie?

Ola zaliczyła wpadkę w teście wiedzy. Hit internetu

Ola to jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek "Hotelu Paradise". W świadomości widzów zapisała się już po pierwszym odcinku hitowego show TVN7, podczas którego strofowała innych za poprawność językową, a sama pomyliła bidet z pisuarem. Na kilka dni przed swoim odejściem z programu ponownie podgrzała emocje, kiedy do programu wszedł jej znajomy. Ola doskonale wiedziała, że może spodziewać się Michała w "Hotelu Paradise", jednak przyznała się do tego Luizie dopiero w momencie, w którym zaczęła się niepokoić, dlaczego jego wejście do programu się opóźnia.

Uczestnicy a także sami widzowie nie darowali Oli tego posunięcia. Ostatecznie decyzją kolegów z programu Ola musiała opuścić "Hotel Paradise", ciesząc się obecnością Michała jedynie przez trzy dni. Ostatecznie Michał planował pomścić eliminację Oli, jednak sam również nie zagrzał długo miejsca na rajskim Zanzibarze.

Okazuje się, że Ola była gwiazdą internetu dużo wcześniej! W 2019 roku wystąpiła w hitowym formacie twórców "Matura to bzdura", który obnaża braki w wiedzy ogólnej młodzieży, szczególnie przed maturą. Jak poradziła sobie Ola w dziedzinie fizyki? To, że "księżyc jest miękki jak ser a ziemia jest twarda" to dopiero początek! Sami zobaczcie.

Myślicie, że Ola chce zapomnieć o tym występie?