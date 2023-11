Są wyniki oglądalności Eurowizji oraz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Okazuje się, że w tym roku Eurowizja nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem widzów... Za to show Polsatu wciąż utrzymuje świetną oglądalność! Zobaczcie dokładnie wyniki, które opublikował portal wirtualnemedia.pl.

Oglądalność "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Niedawno zakończył się 11. sezon programu, który wygrał Kazik Mazur. Średnio oglądało go aż 1,61 mln widzów, co jest lepszym wynikiem od poprzedniego! Warto dodać, że finałowy odcinek show zgromadził przed telewizorami więcej odbiorców niż finał Eurowizji - 1,5 mln w stosunku do 1,15 mln! Jak widać "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zyskuje na popularności. Brawo! Ale co z Eurowizją?

Oglądalność Eurowizji 2019

Tu już mniej wesoło. Owszem, pierwszy półfinał z udziałem Tulii (która nie zakwalifikowała się do wielkiego finału) obejrzało średnio aż 1,99 mln widzów, jednak sam sobotni finał już tylko 1,15 mln. Oglądalność finałów Eurowizji dramatycznie spada z roku na rok. Już w 2018 tylko w TVP 1 obejrzało go 1,53 mln (wówczas także bez Polski), jednak w 2017, kiedy o zwycięstwo walczyła Kasia Moś - aż 2,7 mln. To jednak nic w porównaniu do wyników oglądalności finału z udziałem Cleo w 2014 roku - 4,62 mln czy Michała Szpaka w 2016 - 4,59 mln.

Wniosek? Żeby finał Eurowizji oglądał się w Polsce, musi w nim wystąpić polski reprezentant. Najlepiej powszechnie znany i lubiany.

A Wy co oglądaliście w ostatni sobotni wieczór?

Eurowizję 2019 wygrała Holandia i Duncan Laurence

East News

Zwycięzcą 11. edycji "TTBZ" został Kazik Mazur!

Fot. M. Zawada