O Arturze Baranowskim mówią wszyscy. To on ustanowił historyczny rekord w "Jeden z dziesięciu", odpowiadając na wszystkie pytania poprawnie. W ten sposób uzyskał najlepszy z możliwych wyników. Kiedy Artur kolejne pytania brał "na siebie", prowadzący Tadeusz Sznuk nie mógł wyjść z podziwu, mówiąc: "Mam wrażenie, że pańscy konkurenci się nudzą, ale proszę". Poznajcie więc pytania, z jakimi zmierzył się Baranowski.

Pytania rekordzisty z "1 z 10" + poprawne odpowiedzi

"Pan Artur nie zadaje pytań Google, to Google zadaje pytania Panu Arturowi" - tak internauci komentują niezwykły wyczyn Artura Baranowskiego, który w jednym z odcinków "1 z 10" odpowiedział na wszystkie pytania Tadeusza Sznuka, nie dopuszczając konkurentów do głosu. Z zawodu ekonomista wykazał się niebywałą wiedzą z wielu dziedzin, zarówno fizyki i matematyki, jak i kultury czy historii. Jego wiedza i precyzją robią ogromne wrażenie!

A z jakimi pytaniami musiał zmierzyć się Artur Baranowski? Oto wszystkie! (Uwaga, w nawiasie poprawne odpowiedzi):

1.Czy silnik Diesla ma świece zapłonowe? (NIE)

2.Jak nazywa się żartobliwa gra słów oparta na dwuznaczności wyrazów i podobieństwie ich brzmienia? (KALAMBUR)

3.Jakie imię nosił młody szlachcic, w którym zakochana jest Halka, bohaterka opery Stanisława Moniuszki? (JANUSZ)

4.Złoty orzeł widnieje na fladze... (EGIPT)

5.Jakim łacińskim terminem określa się to, co święte? Przeciwieństwo sfery świeckiej, nazywanej profanum. (SACRUM)

6.Morze Liguryjskie jest częścią którego większego akwenu? (MORZA ŚRÓDZIEMNEGO)

7.Jak nazywa się technika skoku wzwyż, w której zawodnik jest zwrócony plecami do poprzeczki? (FLOP)

8.Większość tlenków niemetali tworzy z wodą... (KWASY)

9.Let It Be" to piosenka z repertuaru zespołu... (THE BEATLES)

10.Jak się nazywa pierwszy przypadek w polskiej deklinacji? (MIANOWNIK)

11.Jakie tempo wykonywania utworu określa termin "moderato"? (UMIARKOWANE)

12. Czy aktor Eugeniusz Bodo zagrał w pierwszych filmach realizowanych po II wojnie światowej? (NIE)

13. W ruinach którego starożytnego miasta znaleziono w 1901 r. stelę z tekstem Kodeksu Hammurabiego? (SUZY)

14.Jak nazywa się grupa języków, do której należą węgierski i fiński? (UGROFIŃSKIE)

15.Charakterystyczny dźwięk koników polnych wytwarzają... (SAMCE)

16.Czyim nazwiskiem zostały nazwane polskie powstanie narodowe i najwyższy szczyt Australii? (KOŚCIUSZKI)

17.Ile szczytów górskich ma wysokość większą niż 8 tys. m n.p.m.? (14)

18.Według powiedzenia do kiedy rana się zagoi? (DO WESELA)

19.Jaki kolor ma kawior ryb jesiotrowatych? (CZARNY0

20.W której operze Giacomo Pucciniego występują postaci gejszy Cio-Cio-San oraz amerykańskiego porucznika Pinkertona? (MADAME BUTTERFLY)

21.Gros - ile to jest tuzinów? (12)

22.Z której części rośliny otrzymywana jest gałka muszkatołowa? (Z NASION OWOCU)

23.Europa, Io, Ganimedes, Kallisto to odkryte przez Galileusza księżyce której planety? (JOWISZA)

24.Którego króla dotyczy powiedzenie o jedzeniu, piciu i popuszczaniu pasa? (AUGUST III SAS)

25.Który z tych wyrazów nie jest palindromem? (WODA, do wyboru POTOP/KAJAK)

26.W którym księstwie można spacerować Aleją księżnej Grace? (W MONAKO)

27.Czy w trójkącie równoramiennym wszystkie kąty są równe? (NIE)

28.Ile koni było w gospodarstwie pana Jonesa w książce George'a Orwella "Folwark zwierzęcy"? (TRZY)

29.Rzeźbiarz Xawery Dunikowski swój dorobek artystyczny ofiarował narodowi polskiemu. W którym mieście możemy zwiedzać jego muzeum? (W WARSZAWIE)

30.Jak brzmi łacińska nazwa Orderu Odrodzenia Polski? (POLONIA RESTITUTA)

31.Śiwa to bóstwo której religii? (HINDUIZM)

32.Jak miała na imię ukochana Stanisława Wokulskiego? (IZABELA)

33.W którym wieku została założona Biblioteka Watykańska? (W XV.)

34.Fraktal to... (RODZAJ FIGURY GEOMETRYCZNEJ)

35.Akord nonowy to akord złoży z ilu dźwięków? (Z PIĘCIU)

36.Jak nazywano białą niewolnicę w haremie sułtańskim w dawnej Turcji? (ODALISKA)

37.W którym mieście swoją siedzibę ma angielski klub piłkarski West Ham United? (W LONDYNIE)

38.Czy fotosynteza w roślinach może zachodzić bez udziału energii świetlnej? (NIE)

39.Który filozof nazywany jest ojcem dialektyki? (HERAKLIT Z EFEZU)

40.W którym języku Andrzej Frycz napisał rozprawę "O poprawie Rzeczypospolitej"? (PO ŁACINIE)

"Jeden z dziesięciu" TVP

Jak chcecie zobaczyć, jak odpowiadał pan Artur, zobaczcie filmik poniżej. Widzowie są nim zachwyceni:

Szokujący jest też fakt, że ten rekord wykręcił debiutant w tym programie, bo przeciwnicy (Pan Grzegorz i Pan Adrian) mają już niemałe obycie teleturniejowe i quizowe. Tym bardziej szacun!

Nauki ścisłe, literatura, historia, muzyka, wiedza ogólna... Ten Pan jest definicją syna koleżanki Twojej matki.

Gość na zawsze zapisał się w kartach historii najlepszego teleturnieju w Polsce, szanuje mocno piszą internauci

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

