W środę, 22 listopada, doszło do zaskakującego obrotu spraw w odcinku popularnego teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Artur Baranowski odpowiedział na każde z 40 zadanych mu pytań i zakończył rozgrywkę z imponującym wynikiem 803 punktów! Kim jest mężczyzna, który zaimponował telewidzom swoją wiedzą i błyskotliwością?

To on rozbił bank w "Jeden z dziesięciu". Kim jest Artur Baranowski?

"Jeden z dziesięciu" to popularny teleturniej emitowany na antenie TVP już od niemal 30 lat. Choć widzowie przez pięć dni w tygodniu mają okazję oglądać zmagania uczestników na szklanym ekranie, datę 22 listopada z pewnością wszyscy zapamiętają na długo! To właśnie wtedy w programie "Jeden z dziesięciu" padł historyczny rekord wygranej Jeden z uczestników, Artur Baranowski, odpowiedział poprawnie na wszystkie 40 finałowych pytań, które wziął "na siebie", nie dopuszczając przy tym do głosu żadnego ze swoich przeciwników. Prowadzący, Tadeusz Sznuk, przyznał natychmiast, że właśnie padł rekord w historii teleturnieju. Kim jest człowiek, który tego dokonał?

Artur Baranowski pochodzi ze Śliwnik, a jego pasją są właśnie gry logiczne - być może to w ten sposób uczestnik zdobył doświadczenie, które przydało mu się w czasie programu.

Jestem ekonomistą, interesuję się grami logicznymi i jazdą na rowerze - przedstawił się Artur Baranowski na początku show.

Screen ''Jeden z dziesięciu''

Fani programu byli pod ogromnym wrażeniem intelektu i błyskotliwości Artura Baranowskiego i nie stronili od komplementów dotyczących jego szerokiej wiedzy z różnych dziedzin.

Historia napisała się na naszych oczach. Myślałem, że to się nigdy nie wydarzy, ale niemożliwe nie istnieje. Dozgonny szacunek dla Pana Artura.

Niesamowite. Gratulacje ogromnej wiedzy

Mistrzostwo Panie Arturze. Czapki z głów

Myślałem, że to się nigdy nie wydarzy

A Wy, co sądzicie o rekordzie, który pobił Artur Baranowski? Tadeusz Sznuk wymownie skomentował sytuację w programie!

Mam wrażenie, że pańscy konkurenci się nudzą - podsumował prowadzący.

Nagranie z odcinka "Jeden z dziesięciu" zobaczycie poniżej.

