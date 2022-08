Jacek Kurski z żoną, Joanną, na ramówce TVP wśród gwiazd. Cały czas trzymali się za rękę [ZDJĘCIA]

Joanna Kurska to wielka miłość Jacka Kurskiego . O parze zaczęło się robić głośno w 2016 roku. Joanna wówczas jeszcze Klimek, obejmowała funkcję dyrektor programowej Telewizji Polskiej. Była odpowiedzialna za jesienną ramówkę i strategię wizerunku TVP. W październiku tego samego roku zdecydowała się zrezygnować ze swojego stanowiska. Kilka dni temu wraz Joanna Kurska i Jacek Kurski doczekali się swojego pierwszego wspólnego dziecka. To córeczka, która otrzymała imiona Anna Klara Teodora. Kim jest Joanna Kurska, żona Jacka Kurskiego, prezesa TVP? Joanna Kurska ma 47 lat i od lat jest związana z mediami. Jej droga zawodowa zaczęła się w Gdańsku, gdzie na Uniwersytecie Gdańskim skończyła polonistykę. Przez kilka lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego, ale wkrótce zajęła się pracą w telewizji. Za Joanną Kurską stoi naprawdę imponująca droga zawodowa. Żona prezesa TVP pracowała w telewizji Polsat, gdzie wydawała programy o bardzo wysokiej oglądalności: "Gość wydarzeń", "Daję słowo", "Państwo to my". Joanna Kurska była także prowadzącą i wydawcą programu "Interwecja". W przeszłości współpracowała także z radiem Eska i Super FM. Gdy w 2016 roku wyszło na jaw, że Joanna i Jacek Kurski się spotykają, para nie obawiała się już pokazywać. Wręcz przeciwnie, chętnie pozowali do wspólnych zdjęć, a swój związek wkrótce przypieczętowali ślubem cywilnym w 2018 roku. Oboje byli rozwodnikami i w przeszłości brali już śluby kościelne. Postarali się jednak, by zostały one unieważnione. Joanna i Jacek są bardzo wierzący, więc bardzo zależało im na ślubie kościelnym. Unieważnienie ślubu kościelnego jest jednak bardzo trudną do osiągnięcia formalnością. Gdy okazało się, że Jackowi i...