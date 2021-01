Ania i Ivan z "Hotel Paradise" pokazali intymne zdjęcie z łóżka!  Internautka: "Takie to piękne i sztuczne"!

Ania i Ivan z "Hotel Paradise" znów zaskakują odważnymi zdjęciami. Para po raz pierwszy opublikowała bardzo intymne zdjęcia, kiedy zdecydowali się poinformować, że po programie nadal są razem! Teraz ich fani znów mogą zobaczyć bardzo osobiste fotografie pary wprost z... sypialni! To trzeba zobaczyć...

Ivan opublikował na swoim koncie na Instagramie zdjęcia z sesji z Anią, na których oboje pozują w samej bieliźnie. Wygląda na to, że para chciała pokazać, że doskonale bawią się w swoim towarzystwie i budzą się obok siebie uśmiechnięci:

Mówią, że świat należy do tych, którzy wcześnie wstają... To nieprawda... świat należy do tych, którzy budzą się uśmiechnięci.” 😜❤️ - napisał pod zdjęciem Ivan.