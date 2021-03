"The Voice Kids": Po tym występie jurorzy mieli ciary! "Dzięki tobie dotknęliśmy nieba"

Nikola Wądołowska zachwyciła jurorów "The Voice Kids" niezwykłą dojrzałością i anielskim głosem! Jako jedna z nielicznych przedstawiła się w lirycznej odsłonie, akompaniując sobie grą na pianinie. 13-latka zachwyciła jurorów nie tylko pięknym głosem ale również rozmową.

Czy to przyszła gwiazda polskiej sceny? Poznajcie 13-letnią Nikolę Wądołowską.

"Dzięki tobie dotknęliśmy nieba" - w ten sposób występ 13-letniej Nikoli podsumowali Tomson i Baron. Nikola Wądołowska w miniony weekend zachwyciła podczas przesłuchań w ciemno. Od małego uczy się śpiewać oraz grać na fortepianie, a od niedawna stara się łączyć te dwie umiejętności. W programie zaprezentowała utwór Dawida Podsiadło pt. "Nie kłami". Te kilka minut na scenie Voice'a było spełnieniem jej marzeń.

Nastolatka zachwyciła jurorów swoją niezwykłą dojrzałością oraz wzruszającą interpretacją utworu. Ostatecznie odwróciła wszystkie fotele trenerskie. Dawid Kwiatkowski odwrócił się już po kilku pierwszych dźwiękach.

- Dziękujemy ci za tak wspaniały, intymny wręcz występ. Niesamowite to było, to całkiem inny moment w tym programie, bo my tu raczej szalejemy, wygłupiamy się i dzieciaki też mają zazwyczaj wesołe piosenki, a ty nas przeniosłaś w całkiem inny świat, który bardzo polubiłem. WOW! - skomentował Dawid Kwiatkowski.

- Ogromny szacunek za to, że sama grasz, cudnie!

- Jesteś superzdolna, aż zwala z nóg sytuacja, dzięki tobie dotknęliśmy nieba.