"The Voice Kids": Cleo we łzach! 9-letnia Natalka obróciła wszystkie fotele jurorów! To urodzona gwiazda WIDEO

Chyba mamy kolejną gwiazdę "The Voice Kids"! Gdy na scenie 4. edycji show pojawiła się 9-letnia Natalka Pawelska i zaczęła śpiewać, niemal natychmiast obróciła fotele jurorów programu. Rezolutna dziewczynka o anielskim głosie doprowadziła do łez Cleo, ale poruszyła też serca chłopaków. Jej wykonanie piosenki "Mam cudownych rodziców" było rzeczywiście niezwykłe.

Ale Natalka ujęła jurorów nie tylko swoim śpiewem. Widzieliście jej występ?

"The Voice Kids": 9-letnia Natalia Pawelska doprowadziła do łez Cleo

W kolejnym odcinku Przesłuchań w ciemno w "The Voice Kids" na scenie mogliśmy oglądać zdolne dzieciaki z Podlasia, Lubelszczyzny oraz województwa świętokrzyskiego. Pod koniec programu pojawiła się dziewczynka, która przebiła chyba wszystko to, co oglądaliśmy wcześniej.

Jestem urwisem, jestem szlona, lubię broić od urodzenia - mówiła 9-letnia Natalka.

Co potwierdzali również jej rodzice: "Wszystko robi na odwrót", "Dom jest pełen Nataliki" i starsza siostra, którą Natalka zachęcała: "Kłócimy się, powiedz to".

Dla dziewczynki wzięcie udziału w "The Voice Kids" było wielkim marzeniem. Przed wejściem miała wprawdzie "mały stresik", ale minął chyba wraz z pierwszym wersem piosenki. Jej wersja przeboju z repertuaru Urszuli Sipińskiej: "Mam cudownych rodziców" było niesamowite.

Ale zaczarowałaś. Po prostu ciotka aż się wzruszyła - mówił Dawid. Chcesz ciotka chusteczkę - pytali płaczącą Cleo Tomson i Baron.

Obrócili się wszyscy, z czego dwójka już po pierwszych dźwiękach. Rezolutna dziewczynka skradła serca jurorów, którzy zaczęli się licytować, co mogą jej zaproponować, by przeciągnąć Natalkę do swojej drużyny.

Wariaty, nie? - pytał Kwiatkowski. Ja też jestem wariatką - śmiała się Natalka.

W końcu jurorzy schowali się za fotelami, a ona podeszła, by nacisnąć przycisk wybranego fotela. Postawiła na drużynę Dawida, choć wyznała:

Jak się czuję mega, kocham was wszystkich.

Jak Wam się podobał występ? Nie widzieliście? Możecie obejrzeć go poniżej. Naprawdę warto!

Dawid był wyraźnie poruszony: