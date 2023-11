Finałowy tydzień "Hotelu Paradise" dobiegł końca, a byli uczestnicy wyłonili zwycięzców programu, którymi zostali Kori i Jacek. Największa odpowiedzialność spadła na barki Wiktorii, która oddała decydujący głos. Roch i Justyna chyba mieli nadzieje, że znaczna większość osób stanie za nimi. Tak się jednak nie stało, a ich miny mówiły wiele. Fani zwrócili szczególną uwagę przede wszystkim na Rocha.

Już od dłuższego czasu fani programu "Hotel Paradise" zakładali, że program wygra Roch z Justyną. Pod postami programu pojawiały się komentarze, że uczestnik może zwyciężyć show, bo od początku doskonale grał i manipulował grupą. Ten scenariusz nie okazał się jednak prawdą. Mogłoby się wydawać, że Roch i Justyna zbudowali wiele przyjacielskich relacji w programie, ale na ostatniej Pandorze uczestnik dostał wiele ciężkich pytań i zarzucono mu brak szczerości. Pomimo tego, 22-latek nadal miał nadzieje na wygraną.

Pandora, pandorą. A to, co się dzisiaj wydarzy to zupełnie inny scenariusz

— powiedział Roch przed finałem.