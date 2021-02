Katarzyna Dowbor przekazała smutną informację na temat śmierci uczestniczki "Nasz nowy dom". Pani Anna Warsewicz wraz z córką Sarą wzięły udział w programie w 2018 roku. Pani Anna zmarła z powodu ciężkiej choroby nowotworowej. Prowadząca programu nie kryje smutku:

Pani Anna samotnie wychowywała córeczkę...

Anna Warsewicz nie żyje. Bohaterka 171. odcinka "Nasz nowy dom" przegrała walkę z rakiem. Osierociła córeczkę Sarę. Historię Anny i Sary poznaliśmy w 2018 roku za sprawą programu, którego gospodynią jest Katarzyna Dowbor. To właśnie ona przekazała widzom programu tragiczne i smutne wieści:

Anna i Sara Warsewicz pochodzą z Piotrkowa Trybunalskiego. Anna wychowywała córeczkę samotnie, jednocześnie heroicznie walcząc z okrutnym nowotworem. Tragiczna choroba zaatakowała kobietę już w 2016 roku. Z powodu coraz gorszego stanu zdrowia kobieta nie mogła pracować, w efekcie czego sytuacja jej i jej córki bardzo się pogorszyła. Nie ułatwiały również tego warunki domu odziedziczonego po babci pani Anny. Wówczas z pomocą ruszyła ekipa "Nasz nowy dom". Do programu "Nasz nowy dom" zgłosił ją anonimowy pomagacz:

Niestety szczęście pani Anny i małej Sary nie potrwało długo. Wiadomość o śmierci uczestniczki "Nasz nowy dom" zszokowała również widzów programu. Bardzo się martwią o los dziewczynki:

- Aż boje się pomyśleć co teraz będzie z małą Sarą :(

- To przykre 😥 Teraz ważne by ktoś zaopiekował się córeczką, ktoś odpowiedzialny.

- Robicie tyle dobrego dla ludzi... Chociaż przez chwilę mogła się nacieszyć nowym domem. Smutne bardzo, życzę dużo wytrwałości dla Sary ❤️

- To straszne 😥 wyrazy współczucia dla rodziny i córeczki 😥biedne maleństwo 😥