Nie żyje 41-letni uczestnik "Mam Talent". Współlokator znalazł jego ciało w pokoju

Wiadomość o śmierci wokalisty podał Fakt.pl, powołując się na profil artysty na Facebooku. Janusz Sztyber zasłynął w ostatnich latach jako uczestnik "The Voice Senior" . Obdarzony wspaniałym głosem artysta doszedł do ścisłego finału. Z przykrością informuje że w dniu dzisiejszym 13.11.2021 odszedł od nas na wieczny spoczynek Janusz Sztyber uczestnik pierwszej edycji The Voice Senior - czytamy na facebookowym profilu Janusz Sztybera. Nie podano przyczyn śmierci, wiadomo jednak, że wokalista od jakiegoś czasu chorował. Pod postem natychmiast zaroiło się od wspomnień i kondolencji. Piękna, poszukująca, wrażliwa dusza nigdy nie umiera. Będę pamiętać ♥️ - czytamy. Zobacz także: Ten występ poruszył jurorów The Voice Senior! Zobaczcie fragment show TVP! Janusz Sztyber z "The Voice Senior" nie żyje Janusz Sztyber zachwycił widzów "The Voice Senior". Uczestnik z drużyny Alicji Majewskiej w 2019 roku doszedł do ścisłego finału show i zdaniem wielu widzów był żelaznym kandydatem do zwycięstwa. Wygrały jednak wówczas siostry Szydłowskie. Sztyber miał 69 lat. Ukończył szkołę muzyczną w Warszawie i już w młodości otworzyły się przed nim drzwi do kariery. W latach 70. Pan Janusz wygrywał kolejne konkursy wokalne, a piosenkę napisał dla niego sam wielki Andrzej Zaucha! W 1977 roku wygrałem Ogólnopolską Giełdę Piosenki. Za to osiągnięcie był udział w Debiutach Opolskich. Andrzej Zaucha napisał mi piosenkę. Tę piosenkę komisja festiwalowa zaakceptowała. Próba kamerowa. Zaśpiewałem i nagle idzie do mnie pan i mówi: Janusz, a może masz jakąś inną piosenkę? A dlaczego? Ponieważ piosenka jest zatrzymana przez cenzurę… - mówił w „The Voice Senior”. Ale głos i talent pozostały, praktycznie...