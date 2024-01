Ania z "Rolnik szuka żony" niedługo zostanie mamą. Jej pierwsze dziecko pojawi się na świecie już wiosną. Internauci jednak nie są łaskawi dla jej związku i ciągle nie dają spokoju Kubie, ojcu dziecka, z którym związała się dzięki udziałowi w programie.

Nie boisz się, że zostaniesz sama z dzieckiem? - zapytała fanka na Instagramie.

Ania nie postanowiła tego przemilczeć.

Ania z "Rolnik szuka żony" odgryza się fance

O tym, że Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka dowiedzieliśmy się w świątecznym odcinku programu. Radosne wieści, które przekazała rolniczka wraz z ukochanym, podzieliły fanów. Wielu z nich nie hamuje się i pyta: "Nie za szybko na dziecko?". Tym razem Ania z "Rolnik szuka żony" musiała zmierzyć się z jeszcze jednym dość niedyskretnym i krzywdzącym dla niej i Jakuba pytaniem:

Ania, jesteś naprawdę miłą osobą, jednak nie boisz się, że zostaniesz sama z dzieckiem?

Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" Party.pl

Ania z "Rolnik szuka żony" postanowiła dosadnie odpowiedzieć na to pytanie. Nie ukrywa lekkiego poirytowania faktem, że ludzie w taki sposób pozwalają sobie oceniać to, co łączy ją z Jakubem i tak złorzeczą na temat ich wspólnej przyszłości:

A dlaczego mam zostać sama z dzieckiem? Jakiś sen proroczy pani miała? Czy po prostu wyobraźnie ma pani bogatą? Radzę zająć się czymś pożytecznym - napisała Ania z Rolnik szuka żony na Instagramie.

Instagram @aniaderbiszewska Instagram @aniaderbiszewska

Odkąd widzowie "Rolnik szuka żony" dowiedzieli się, że Jakub jest tatą trójki dzieci z poprzedniego małżeństwa, piętrzą się kontrowersje na temat jego stałości w uczuciach. Ania i Jakub już nie raz musieli prostować krzywdzące plotki na swój temat. Myślicie, że w końcu internauci dadzą im spokój i pozwolą cieszyć się miłością i czasem oczekiwania na synka?

screen zwiastuna programu "Rolnik szuka żony" 10