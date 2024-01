W świątecznym odcinku 10. edycji "Rolnik szuka żony" Anna i Jakub zaskoczyli widzów informacją o tym, że spodziewają się potomstwa. Co więcej, partner rolniczki zdradził również, że niebawem na świecie powitają synka. Teraz Anna z "Rolnika" w trakcie sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie opowiedziała o imieniu dla malucha! Jak się okazuje, to niejedyna kluczowa decyzja, jaką para musi podjąć...

Anna i Jakub z "Rolnika" wybrali imię dla synka

Ostatnia, 10. edycja hitowego show TVP, "Rolnik szuka żony" obfitowała w zaskoczenia, a zwieńczeniem zwrotów akcji w tej odsłonie programu był zaskakujący rozwój relacji Anny i Jakuba. Rolniczka w świątecznym odcinku ogłosiła ciążę, a jej partner wyjawił, że na świecie pojawi się jego kolejny syn. Tymczasem fani uważnie śledzą losy tej pary nawet po zakończeniu show. Tym razem, w sesji pytań na Instagramie zapytali Annę o imię dla dziecka. Jak odniosła się do tej kwestii?

Rolniczka przyznała, że choć wraz z narzeczonym zdecydowali już ws. imienia dla malucha, nie planuje dzielić się tą informacją w mediach społecznościowych.

Imię dla małego raczej już wybrane. Nie chcemy jeszcze zdradzać imienia - przyznała Anna z ''Rolnika''.

Wygląda na to, że Annie i Jakubowi zależy na zachowaniu prywatności w kwestiach dotyczących zakładania rodziny. Co ciekawe, rolniczka odniosła się do jeszcze jednej, istotnej w kontekście popularności po programie kwestii. Fani dopytywali, czy para ma zamiar pokazywać twarz synka w internecie. Rolniczka przyznała, że ten temat nie należy do łatwych, jednak daje sobie jeszcze czas na podjęcie decyzji.

Dziecko jeszcze nie urodziło się. także jeszcze nie myślę za bardzo na zapas o tym, jak to będzie. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że rozumiem niepokazywanie twarzy dziecka przez znane osoby. Przed programem ''Rolnik szuka żony'' dziwiłam się, dlaczego znane i lubiane osoby zasłaniają twarze swoim dzieciom. Teraz wcale mnie to nie dziwi, jak widzę, co niektórzy potrafią wypisywać w internecie - dodała Anna z ''Rolnika''.

Wszystko wskazuje na to, że choć przed Anną i Jakubem z "Rolnika" piękny czas związany z rodzicielstwem, nie będzie to okres pozbawiony wyzwań i dylematów. Internautom bowiem nie umykają szczegóły z życia prywatnego uczestników show - ostatnio m.in. Anna z "Rolnik szuka żony" odpowiadała na pytania o małżeństwo i poprzednie relacje.

Rozumiecie rozterki Anny? My trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie i już nie możemy doczekać się, aż maluch pojawi się na świecie!

