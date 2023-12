W finale 10. edycji "Rolnik szuka żony" emocje sięgnęły zenitu. Wielką niespodzianką była wiadomość o rozstaniu Darka i Nicoli, w których widzowie pokładali swoje nadzieje. Zachowanie rolnika wobec swojej kandydatki wzbudziło wiele kontrowersji w mediach społecznościowych. Teraz głos postanowiła zabrać Nicola, która wspomina czas w programie i pisze o trudnych chwilach.

W finale 10. edycji miłosnego hitu TVP nie brakowało emocji, a najwięcej z nich wzbudziło rozstanie Darka i Nicoli. W programie relacja pary szła w dobrym kierunku, jednak w trakcie coś się między nimi zepsuło i finale rolnik oznajmił, że rozstał się ze swoją wybranką. Internauci bardzo skrytykowali jego decyzje, która jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Wielki hejt spowodował, że Darek z "Rolnika" postanowił zabrać głos po finale i wyjaśnił, że jego relacja z Nicola wyglądała zupełnie inaczej, niż zostało to pokazane. Teraz wybranka rolnika postanowiła zabrać głos odnośnie programu i relacji z rolnikiem.

Program ''Rolnik szuka żony'' to był cudowny czas, dzięki temu programowi miałam okazję zobaczyć siebie z perspektywy osoby trzeciej co też mi bardzo dużo dało — mogłam zauważyć swoje wady, ale i zalety ,które na co dzień jest mi trudno zauważyć. Każda moja emocja, uczucie czy zachowanie było prawdziwe.

W dalszej części postu Nicola z "Rolnik szuka żony" nawiązała do swojej programowej relacji z Darkiem. 22-latka dodała, że nie znalazła miłości, ale zdobyła nowych przyjaciół.

Co do mojej relacji…Czasami po prostu lokujemy uczucia w niewłaściwych osobach, a potem mamy trudność pomimo tego, jak nas traktują odejść od nich - zawsze było mi to trudno zrozumieć, dopóki sama tego nie przeżyłam. Wracając do programu poszłam do niego po miłość, choć jak już wiadomo jej nie udało mi się znaleźć to otrzymałam coś o wiele wspanialszego - przyjaźnie, spotkałam ludzi o pięknych duszach, ludzi, na których zawsze mogę liczyć, ludzi, przy których zawsze się śmieje i za to jestem najbardziej wdzięczna. Jestem również bardzo wdzięczna ekipie produkcyjnej, w której są niesamowici ludzie i za okazane serce (...) Dziękuje Wam za liczne wsparcie, dobre słowa i wszystkim osobom, które są przy mnie w tym trudnym czasie dziękuje

— dodała.