Nathalia z "Hotelu Paradise" sugeruje, że opuści program?! Zaskakujący wpis uczestniczki 

Nowy wpis Nathalii z "Hotelu Paradise" wzmożył zainteresowanie widzów tym, co wydarzy się podczas dzisiejszego "rajskiego rozdania". Ci co są na bieżąco z tym, co dzieje się w programie, raczej stawialiby na to, że najbardziej zagrożone mogą czuć się Kornelia, Luiza i Justyna. Jednak czy immunitet wygrany przez Sarę zupełnie odmieni sytuację? Czy Nathalia sugeruje, że to ona opuści program?

Nathalia odpadnie z "Hotelu Paradise"? Ten wpis podgrzał atmosferę

Wielki finał "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Do programu doszła płomiennowłosa Justyna, a także wróciła dwójka lubianych uczestników - Maurycy i Sara i to właśnie ta ostatnia wywalczyła sobie immunitet na "rajskie rozdanie". To oznacza, że obawiać się jej powinien każdy. Sara może pójść za głosem serca, ale może również zagrać strategicznie i rozbić jedną z najmocniejszych par. Czy właśnie na to się zdecyduje? Emocje przed dzisiejszym rajskim rozdaniem rosną, tymczasem Nathalia z "Hotelu Paradise" dodała dość wymowny wpis na swój profil na Instagramie.

Nathalia Fok postanowiła podsumować swoją przygodę z "Hotelem Paradise" i przyznała, że zdobyta dzięki temu popularność sporo namieszała w jej życiu. Jak dobrze wiemy, również uczuciowym, ponieważ bardzo zauroczyła się w Marcinie, który niedawno przyznał, że nie chce kontynuować związku po programie, ponieważ chciałby postawić "na siebie":

Czy takie coś zmienia? Zdecydowanie wiele. Nie spodziewałam się, że aż tak wiele. A muszę się przyznać przed Wami, że sporo namieszał w moim życiu 😍(...) Życie zmieniłam diametralnie. Cieszę się z tego bardzo ☺️ Wiem, że wszystkie wydarzenia w życiu są dla nas lekcją, z której możemy wyciągnąć wnioski. Realizuje swoje plany, pragnienia, marzenia - realizuje siebie 💕 (...) - zaczęła swój wpis

W dalszej części nawiązała do "rajskiego rozdania", którego będziemy świadkami już w dzisiejszym odcinku:

Jak tam wasze nastroje przed dzisiejszym rajskim? Znowu zmiany! Sami zobaczycie 🦋🌴 nigdy nie może być za rajsko🤫 Jak myślicie, kto dzisiaj opuści program?

Internauci postanowili podzielić się opiniami, według niektórych do programu może powrócić jeszcze Kara, która bardzo podoba się Marcinowi i to ona może pozbyć się Nathalii. Inni uważają z kolei, że nie ma się czego obawiać, a osobami, które polegną na "rajskim rozdaniu" raczej mogą być Justyna czy Luiza:

- Może jeszcze Kara wejdzie i odeśle Cię do domu, nudna jesteś. Razem z Bibi nic nie wnosicie do tego programu, tylko wisicie na tych pseudo swoich facetach 🥴🤷🙈😂

- A mnie jest żal Natalki, że traci czas i w sumie już go straciła bo program się kończy, na kogoś takiego jak Marcin ehhh

- Wszystko wskazuje na to za Luiza i Justyna, ale to na tą chwilę jest zbyt oczywiste więc może coś się jeszcze wydarzy 🤔

Co się wydarzy podczas dzisiejszych eliminacji? Emocje sięgają zenitu!

Nathalia z "Hotelu Paradise" opublikowała obszerny wpis, w którym podsumowuje, co zmieniło się w jej życiu dzięki udziałowi w programie.

Czy tym wpisem sugeruje, że to właśnie ona opuści "Hotel Paradise"? Z drugiej strony to mocna faworytka do finału!