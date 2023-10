Kiedy pojawiła się w "Hotelu Paradise 3", niektórzy z uczestników wręcz zaniemówili na jej widok. Choć Nathalia przez wielu uważana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet w programie, internauci nie szczędzą sobie komentarzy, w których zarzucają jej poprawianie urody, operacje plastyczne i korzystanie z dobrodziejstw medycy estetycznej. Ostatnio tylko nam Nathalia postanowiła pokazać swoje zdjęcie z przeszłości i skomentować operację nosa, a teraz odniosła się do pozostałych "poprawek". Faktycznie przeszła operację szczęki?

Reklama

Ludzie wynajdują jakieś zdjęcia, gdzie byłam młodsza, grubsza. Widziałam gdzieś zdjęcia, porównania moje do zdjęcia sprzed 14 lat. Ludzie potrafią się zmienić w ciągu roku - mówiła w rozmowie z naszą dziennikarką Nathalia.

Choć trudno nie zgodzić się z jej słowami, musimy przyznać, że internauci mają prawdziwego nosa do wyszukiwania wszelkich informacji. Co takiego poza nosem Nathalia postanowiła poprawić w swoim wyglądzie i co jeszcze chciałaby zmienić? Czy jej piękne usta to zasługa jedynie perfekcyjnego makijażu, a może jednak osiągnęła je przy pomocy zabiegów z zakresu medycyny estetycznej? I w końcu, czy faktycznie w przeszłości zdecydowała się na operację szczęki? W rozmowie z Party.pl Nathalia Fok postawiła na stuprocentową szczerość! Zobacz, co takiego nam zdradziła.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nathalia Fok to królowa teledysków! Wiedzieliście, że wystąpiła w tych klipach? Któryś na pewno znacie!

Nathalia Fok to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Dziewczyna zrobiła na wyspie prawdziwą furorę!

Mat. prasowe

Co kryje się za sekretem jej piękna? W rozmowie z Party.pl Nathalia odpowiedziała na zarzuty internatów. Co poprawiła w swojej urodzie?

Mat. prasowe