Przed nami pierwszy odcinek nowego show Polsatu - "The Four. Bitwa o sławę"! Zobaczymy w nim m.in. Filipa Czarneckiego, który od razu wpadł w oko samej Natalii Nykiel, jurorce show. Dlaczego? Chodzi o wzrost! Początkujący wokalista ma ponad 2 metry, a Natalia również należy do grona wysokich osób. Co ciekawe, jej ojciec nalegał, żeby została... Sami zobaczcie zwiastun!

"The Four. Bitwa o sławę" już dziś, po 20. w Polsacie!

