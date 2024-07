Adam Nawałka, Piotr Zelt i Magda Steczkowska trzymają kciuki za transfer roku! O kim opowiadają w naszym filmiku? O kogo chodzi? O Natalię Jakułę - nową prowadzącą w 4 FUN.TV

Kim jest Natalia Jakuła?

Prezenterką, instruktorką i coachem sportowym. Z wykształcenia socjologiem. Prywatnie związana z Tomkiem Iwanem - dyrektorem Reprezentacji Polski. Natalia na co dzień będzie prowadzić takie programy jak "Top Tygodnia" oraz "4FUN express". Kiedyś sport był jej codziennym nawykiem, pasją. Po kilku latach pracy w mediach, doszła do wniosku, że fajnie byłoby zająć się również profesjonalnie sportem, skoro i tak uprawia go na co dzień i sprawia jej tak wiele radości. Ukończyła Polską Akademię Sportu, kierunek instruktor fitness i trener personalny. Ten krok był strzałem w dziesiątkę bo nagle dostała wiele wspaniałych propozycji współpracy. Jako osoba doświadczona medialnie, może śmiało i profesjonalnie przekazywać swoje zamiłowanie do ruchu i zdrowego trybu życia, które na co dzień dzieli ze znanym sportowcem - Tomaszem Iwanem. Uwielbia też gotować, czytać, podróżować, czerpać kulinarne inspiracje ze świata. W poradach fit czuje się jak ryba w wodzie.

Jesteście jej ciekawi?



