Natalia Dawidowska pokazała partnerkę! To inna uczestniczka "Big Brothera"

Natalia Dawidowska z "Big Brothera" przechodzi teraz przez trudny czas. Uczestniczka hitu TVN walczy z nowotworem piersi i jest właśnie w trakcie chemioterapii. W tym trudnym czasie poza rodziną i przyjaciółmi wspiera ją również jej partnerka. To inna uczestniczka "Big Brothera"

Natalia Dawidowska z "Big Brothera" pokazała partnerkę!

Natalia Dawidowska była uczestniczką 2. edycji reaktywowanego po latach kontrowersyjnego programu "Big Brother", która była emitowana w 2019 roku. Widzowie szybko pokochali pewną siebie, zawsze uśmiechniętą i charyzmatyczną Natalię, która w tamtym czasie preferowała, by pozostali mieszkańcy domu Wielkiego Brata zwracali się do niej po prostu "Natan". Krótkie włosy, sposób poruszania i męska garderoba Dawidowskiej sprawiły, że uczestnicy chętnie przystali na jej prośby.

Już wtedy Dawidowska nie kryła, że ma słabość do kobiet, a dzięki uciesze widzów, jedna z mieszkanek domu Wielkiego Brata chętnie reagowała na jej komplementy i zabiegi. Mowa o Ewie Kępys, która z czasem złamała serce Natalii, pokładając nadzieje w związku z innym uczestnikiem show - Kamilem Lemieszewskim.

Zobacz także: Dlaczego Kamil był odosobniony i nielubiany w domu "Big Brothera"?

Nic więc dziwnego, że zraniona Dawidowska po odejściu z "Big Brothera" wróciła do dawnego życia i wyjechała do Londynu. Tam dziewczyna z dala od blasku fleszy wiodła szczęśliwe życie aż do 2020 roku. To właśnie wtedy usłyszała szokującą diagnozę, za sprawą której jej świat się zawalił. Okazało się, że kobieta zmaga się z rakiem piersi. Dawidowska podjęła więc decyzję o podwójnej mastektomii, a niedawno poddała się również chemioterapii. Zabiegi mocno osłabiły Natalię i uniemożliwiły jej powrót do pracy, dlatego też postanowiła nagłośnić całą sprawę i prosić fanów o pomoc finansową.

Okazuje się, że tuż obok rodziny, przyjaciół i wiernych fanów, Natalię wspiera jeszcze jedna wyjątkowa osoba. Mowa o Aleksandrze Balawender, która również wzięła udział w tej samej edycji "Big Brothera". Co ciekawe, pomimo iż panie poznały się w domu Wielkiego Brata, wtedy między nimi nie iskrzyło. Dopiero po wyjeździe obu dziewczyn do Londynu ich relacje bardziej się zacieśniły i to właśnie Ola jest teraz największym wsparciem Dawidowskiej. I choć większość internautów zakładało, że gwiazdy hitu TVN jedynie się przyjaźnią, najnowszy instagramowy post Natalii, że łączy jej coś więcej niż przyjaźń.

Moja druga połowa, mój tlen, mój lek... Czy kocham? Tak, oczywiście! Dlaczego Cię kocham? Za nic, bo kocham za nic - napisała Dawidowska na swoim instagramowym koncie, publikując zdjęcie Oli.

Nie ma wątpliwości, że Ola jest dla Natalii największym wsparciem podczas walki z chorobą. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że po chemioterapii stan Dawidowskiej znacznie się poprawi.

Natalia zdobyła serca widzów ''Big Brothera'' swoją charyzmą, energią i pewnością siebie.

East News

Dziś Natalia walczy z rakiem piersi i na bieżąco dzieli się z fanami przebiegiem leczenia.

Natalia Dawidowska i Aleksandra Balawender z "Big Brothera" tworzą szczęśliwą parę. To właśnie Ola jest teraz dla Natalii największym wsparciem.