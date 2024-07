1 z 17

Co wydarzyło się w ostatnim odcinaku programu "Nasz Nowy Dom"? Pani Wanda mieszka we wsi Olszowa – Dąbrowa i jest mamą pięciu córek. Gdy cztery pierwsze były już niemal dorosłe, na świat przyszła piąta – Ewa. Najmłodsza z dziewczynek ma poważną wadę serca, w wyniku niedotlenienia mózgu doszło u niej do nieodwracalnych uszkodzeń. Ewa jest upośledzona ma dziś 15 lat, chodzi do szkoły, a jej mama stara się, by funkcjonowała jak najbardziej normalnie. Trzy lata temu nawałnica niemal zmiotła z powierzchni ziemi dom, w którym mieszka pani Wanda z najmłodszą córką. Pozostałe dziewczyny, które mają już swoje rodziny, pomogły rozbudować dawną stajnie, by kobieta i dziecko miały się gdzie podziać.

Nasz Nowy Dom - zdjęcia z ostatniego odcinka!

Ogromnym wysiłkiem finansowym udało się niedawno doprowadzić do tego budynku wodę. Pomieszczenia są w stanie surowym, nie miło kuchni ani łazienki, ani szamba i porządnego ogrzewania. Zobaczcie jak wyglądał dom pani Wandy i jej córki Ewy przed remontem i jak zmienił się za sprawą ekipy „Naszego nowego domu”!

