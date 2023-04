"Nasz Nowy Dom": Pani Halina po śmierci córki i zięcia opiekuje się wnukami. Jeden z nich jest niepełnosprawny

Ekipa programu "Nasz nowy dom" po raz kolejny staje przed naprawdę trudnym wyzwaniem. W tym odcinku Katarzyna Dowbor razem z ekipą remontową pojawi się w Oduchnie. Stary drewniany dom jest w totalnej rozsypce, a mieszkające w nim siostry i ich dzieci, przeżyły w życiu prawdziwy koszmar. Sprawdźcie co wydarzy się w 177 odcinku "Nasz nowy dom"! Zobacz także: Chorobę wykrył u niej lekarz podczas wywiadu, rok temu Katarzyna Dowbor przeszła poważną operację, jak się dziś czuje? Ekipa programu "Nasz nowy dom" odmieni życie sióstr i ich dzieci Program "Nasz nowy dom" już od wielu lat odmienia życie ludzi, którzy mieszkają w koszmarnych warunkach. Życiowe tragedie i koleje losu sprawiły, że uczestnicy programu nie mogą sami podjąć się remontu swojego domu. Na szczęście ekipa programu na czele z Katarzyną Dowbor nie raz udowodniła, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Również w tym przypadku udało się wyremontować dom, który był w katastrofalnym stanie! We wsi Oduchno, w starym drewnianym domu mieszkają dwie siostry - starsza Małgorzata, wychowująca nastoletniego syna Mateusza oraz młodsza Joannna, której mąż znęcał się nad rodziną. Znęcał się nade mną, bił mnie pięściami, kopał mnie - wspomina pani Joanna. Z tego też względu pani Małgorzata zaproponowała swojej siostrze i jej dziecku, aby wprowadzili się do jej domu. Jednak to miejsce zdecydowanie nie nadaje się do mieszkania. Dom jest nieocieplony, a dach nieszczelny i pokryty szkodliwym eternitem. W mieszkaniu brakuje też łazienki, toalety i ciepłej wody. Przez to rodzina mysi myć się w misce, w zimnej wodzie. Jedynym źródłem ciepła jest stara koza i piec kaflowy. Okna są nieszczelne, ściany i podłogi dziurawe, a dzieci nie mają nawet miejsca do nauki. W takich warunkach...