"Nasz nowy dom": Jej partner zginął w wypadku, a dom spłonął. Dramatyczna historia pani Żakliny i jej syna

Ekipa programu "Nasz nowy dom" już od wielu lat pomaga rodzinom, których domy wymagają gruntownego remontu. Tym razem jednak ekipa Katarzyny Dowbor miała przed sobą naprawdę ogromne wyzwanie. Wszystko przez to, że w domu pani Żakliny i jej synka wybuchł pożar, który strawił dosłownie wszystko, co mieli. Jednak nie jest to jedyny dramat, jaki dotknął tę rodzinę...

"Nasz nowy dom": Pożar zabrał im wszystko, co mieli. Historia pani Żakliny i jej synka

Pani Żaklina, bohaterka nowego odcinka programu "Nasz nowy dom" już od dzieciństwa borykała się z ogromnymi dramatami. Dysfunkcyjni rodzice, wczesna śmierć ukochanej babci, pobyt w domu dziecka... Gdy osiągnęła pełnoletność, marzyła tylko o jednym - własnym domu, w którym założy rodzinę. Niestety, niedługo po narodzinach syna Alana, życie zadało pani Żaklinie potworny cios. Jej partner zginął w tragicznym wypadku. Mama i syn zostali kompletnie sami...

Mat. prasowe

Zobacz także: "Nasz nowy dom": Najpierw porzuciła go matka, potem ojciec. Historia 5-letniego Franka łamie serce

Pani Żaklina ciężko pracowała, by dzięki zaoszczędzonym pieniądzom kupić mieszkanie. Udało się spełnić to marzenie i kobieta kupiła maleńkie mieszkanie w wielorodzinnym, starym budynku w Elblągu. Szczęście pani Żakliny i jej syna niestety nie trwało długo - w ich domu wybuchł pożar, który strawił dosłownie wszystko. Mama i syn niestety nie mieli do kogo udać się po pomoc. Trafili do domu samotnej matki, potem do lokum socjalnego bez łazienki.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Nasz nowy dom": Uczestniczka o metamorfozie swojego domu: "Nie mogę też za dużo wymagać"

Pani Żaklina pracuje, jednak większość jej dochodów pochłania czynsz za lokal tymczasowy. Tym samym nie ma żadnych szans na to, by mogła samodzielnie wyremontować i umeblować swoje własne mieszkanie. Z pomocą na szczęście przyszła ekipa programu "Nasz nowy dom", która pod czujnym okiem Przemka Oślaka, Katarzyny Dowbor i architektki Marty Kołdej, wyremontuje dom pani Żakliny i jej syna.

Nowy odcinek programu "Nasz Nowy Dom" już dziś o 20:05 w Polsacie! Zobaczymy w nim efekt remontu domu pani Żakliny i jej syna. Na pewno będzie - jak zawsze - przepięknie.